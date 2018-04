Gäste aus aller Welt in den eigenen vier Wänden beherbergen, das ist die Idee von Airbnb. Weltweit gibt es 4,5 Millionen Unterkünfte in 191 Ländern, die Bandbreite reicht von einem Schlafsofa im Wohnzimmer bis zu einer kompletten Wohnung mit eigener Küche und Bad. Im Kanton Aargau sind es rund 350 Unterkünfte, um die 50 davon im Fricktal.

Einer der Vermieter ist Erich Camenisch aus Möhlin. Gemeinsam mit seinen beiden Co-Gastgebern, seinen Söhnen Lorenz und Remo, bietet er ein Schlafzimmer für maximal drei Personen mit eigenem Badezimmer auf der Online-Plattform an. «Kennen gelernt habe ich Airbnb als Gast und stets tolle Erfahrungen gemacht», sagt er.

Im vergangenen Herbst hat er dann gemeinsam mit seinen Söhnen beschlossen, ein Zimmer im Einfamilienhaus auszuschreiben. «Wir dachten in erster Linie, dass wir es an der Basel World vermieten könnten, hatten dann aber für diesen Zeitraum keine Anfragen», sagt Camenisch.

Dafür gingen sonst Anfragen ein – und in den vergangen acht Monaten war das Zimmer einige Male vermietet. Gäste aus Norddeutschland, die mit dem Elektroauto Europa bereisen waren ebenso zu Gast wie ein Vater, der mit seinen Söhnen das Studentenfest in Rheinfelden besuchte. «Alles interessante Menschen», sagt der Gastgeber, «die Plattform ist eine sackstarke Geschichte.»

Chinesische Nudeln zum Geburtstag

Ebenfalls nur gute Erfahrungen gemacht hat bislang Franziska Weber, die gemeinsam mit ihrem Partner seit rund einem Jahr in Gipf-Oberfrick gleich eine komplette Wohnung für maximal vier Personen vermietet. «Das Haus ist zu gross für zwei Personen, permanent vermieten wollten wir die Wohnung aber nicht», erklärt sie ihre Beweggründe. Weber hat eine Mindestaufenthaltsdauer von fünf Tagen festgelegt. Zu ihren Gästen zählen deshalb viele Geschäftsleute, «aber auch ausgewanderte Schweizer, die auf Heimatbesuch sind».

Da ausser dem Eingangsbereich keine Räume gemeinsam genutzt werden müssen, ist der Kontakt mit den Gästen unterschiedlich intensiv. «Es gilt, gegenseitig die Privatsphäre zu respektieren», sagt Weber. Dennoch erzählt auch sie von interessanten Begegnungen und Erlebnissen. So haben Gäste aus China ihrem Partner etwa traditionelle Geburtstags-Nudeln gekocht.

Türöffnung per Smartphone

Angst oder Misstrauen habe sie im Bezug auf ihre Gäste noch nie empfunden. «Aber es ist jedes Mal eine positive Anspannung, da man ja die Gäste nur von der Onlineplattform her kennt.» Diese biete aber eine ganze Reihe von Sicherheiten, so Weber. Eine davon sei das gegenseitige Bewertungssystem, ein anderes Filtermöglichkeiten, welche Interessenten ihr Inserat überhaupt zu sehen bekommen. Zudem sei man als Gastgeber via Airbnb versichert.

Beansprucht wird diese Versicherung laut dem Unternehmen nur selten: Im Jahr 2017 seien bei mehr als 49 Millionen Reisen bei Airbnb nur bei 0,004 Prozent der Reisen signifikante Schäden – Entschädigungen von über 1000 US-Dollar – gemeldet worden. Franziska Weber ist bislang schadenfrei geblieben. «Einzig zwei Gäste, die abreisten, als wir selber in den Ferien waren, haben die Wohnung einmal in einem unaufgeräumten Zustand hinterlassen», sagt sie. Die Lehre daraus hat sie gezogen: «Wir werden künftig an den Abreisedaten zu Hause sein.»

Camenisch kann gar keine schlechte Erfahrung mit Gästen nennen. Er hat allerdings auch Vorkehrungen getroffen: «Gäste, die eine Bewertung von weniger als vier von fünf Sternen haben, sehen unser Inserat gar nicht.» Er empfiehlt Gastgebern, solche Filtermöglichkeiten zu nutzen. «So kann man beispielsweise auch angeben, dass man das Zimmer nur an Pärchen oder nur an Frauen vermietet.»

Camenisch hat zudem ein smartes Türschloss installieren lassen. Seine Gäste erhalten nicht mehr seinen Hausschlüssel, sondern können die Haustür zwischen Ankunfts- und Abreisezeit mit dem Smartphone über eine entsprechende App öffnen.