Pünktlich zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Möhlin am Wochenende gab auch der Winter mit etwas Schnee in dieser Saison sein erstes Stelldichein. Da zwickte der Frost schon ein wenig in den Fingern und an der Nase. Die Stände mit dem wärmenden Glühwein oder dem Apfelpunsch waren natürlich dicht umlagert und hochwillkommen.

45 Stände mit Ausstellern zeigten eine prächtige und bunte Vielfalt an Produkten, allein 20 aus Möhlin, 24 aus dem Fricktal und eine Familie war aus dem fernen Urner Land angereist mit leckerem Käse und kuscheligen Schafwollprodukten.

30 Jahre mit dabei

«Unsere Weihnachtsmarkt feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und die Urner Familie hält uns von Anfang an die Treue», freute sich Gisela Hilpert, die gemeinsam mit Verena Siegenthaler den Markt organisiert. Beide Frauen sind ebenfalls seit drei Jahrzehnten dabei. Und weiter: «Grossen Wert legen wir darauf, dass zum allergrössten Teil Handgefertigtes auf unserem Weihnachtsmarkt angeboten wird, den Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt», erklärte sie die Möhliner Marktphilosophie.

Gutgelaunt flanierten die zahlreichen Besucher an den Verkaufsständen vorbei, schauten, prüften, schwatzten und fanden am Ende mit Sicherheit das Richtige. Bei der riesigen Auswahl gar nicht so einfach, edle Holzarbeiten aus Platane oder Walnuss, warme Mützen, Schals und Handschuhe, geschmackvoll arrangierte Weihnachtsgestecke, Kreatives aus Filz, Naturseifen mit Liebe und von Hand gesiedet, Baumschmuck aus Stroh, herzige Nikoläuse, Zwerge und überall leckere Gaumenfreuden, ob hochprozentig oder süss. Auch für das leibliche Wohl direkt vor Ort war reichlich und bestens gesorgt.

Ein besonderes Highlight nicht nur für die Kinder war das Angebot des Familienzentrums Möhlin mit dem beliebten Kerzenziehen. Lustvoll und konzentriert tauchten die Kids ihre dicken Fäden in die kunterbunten Töpfe mit flüssigem Stearin ein, erdachten sich dabei fantasievolle Formen und Farbkreationen, die anschliessend noch nach Herzenslust verziert wurden. Musikalisch umrahmten Schüler der Jugendmusikschule Möhlin den Weihnachtsmarkt.