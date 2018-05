Der Traum wird also wahr. Dass es dazu kommt, hat vorab drei Gründe. Erstens sind die Gansinger ein ausgesprochen radsportbegeistertes Völklein; der Veloclub VMC Gansingen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen, seine Radsportschule geniesst über die Region hinaus einen guten Ruf. Zweitens wissen die Gansinger, wie man feiert. Beides zusammen summiert sich Mitte Juni zu einem fünftägigen Volksfest, an dem – zumindest – an den beiden TdS-Tagen «der Ausnahmezustand im Dorf herrschen wird», prophezeit OK-Präsident Emanuel Hüsler. Und wer die Gansinger kennt, der weiss: Das ist nicht übertrieben.

Und drittens? Drittens wohnt der Generaldirektor der TdS, Olivier Senn, in Gansingen. Es wird also auch für den TdS-Boss eine ganz spezielle Etappe, zumal der Tross Gansingen dreimal anfahren wird. Zweimal geht es auf eine Zusatzschlaufe, beim dritten Mal wird ins Ziel gesprintet. «Es geht dreimal an meinem Elternhaus vorbei», meinte Senn schmunzelnd. «Meine Eltern müssen also theoretisch nicht einmal vor die Haustüre, um zu sehen, was der Sohn macht.»