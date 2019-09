Der TV Möhlin reiste mit vier Siegen aus ebenso vielen Spielen an den Zürichsee. Gegen die bis dahin punktelosen SG Wädenswil/Horgen sollte der nächste Erfolg eingefahren werden. Aber in der Nationalliga B darf man keine Mannschaft unterschätzen, an einem guten Tag kann da jeder jeden schlagen.

Wädenswil/Horgen hatte bis dahin zwar alle Spiele verloren, aber dadurch durfte man sich nicht täuschen lassen.

Denn das Startprogramm hatte es für die Zürcher in sich. Mit einem Standort werden grösstmögliche Synergien genutzt, Kräfte gebündelt und es können so ideale Bedingungen für die Schule geschaffen werden.

Die ersten vier Gegner hiessen Solothurn, Kadetten Espoirs, Baden und Stans. Das sind allesamt Mannschaften, die man im oberen Drittel der Tabellen erwartet.

TV Möhlin verpennt den Start

Der Start in das Spiel gelang dem TV Möhlin nicht wunschgemäss. Wädenswil/Horgen verteidigte konsequent und provozierte so technische Fehler und Ballverluste aufseiten der Fricktaler. Ehe man sich an diese Spielweise gewöhnen konnte, stand es nach neun gespielten Minuten schon 7:2 für die Hausherren.

Eine symptomatische Szene für diese Phase war ein abgefangener Ball der Abwehr vom

TV Möhlin. Man hatte einen Ball der Wädenswiler grossartig abgefangen und konnte einen Konter lancieren.

Beim Pass nach vorne traf Yanik Lang aber unglücklicherweise den Rücken eines Gegenspielers und von da flog der Ball wieder in die Hände der Zürcher. Nach und nach vergrösserte sich so der Rückstand. Zur Pause stand es 19:13 gegen die Fricktaler.

In der zweiten Halbzeit musste also eine Aufholjagd gestartet werden, wollte man noch Punkte mit ins Fricktal nehmen. Aber Wädenswil blieb seiner Linie treu und spielte weiterhin sehr variabel und konterstark. Die Jungs von Trainer Jürgen Brandstaeter erspielten sich viele Chancen, scheiterten aber entweder an den Torhütern der Zürcher oder man verfehlte das Tor.

So gelang dem TV Möhlin zwischen der 40 und der 52 Spielminute kein einziger Treffer. In dieser Zeit konnte Wädenswil den Vorsprung ausbauen. Am Schluss wurde es ein 32:19 aus Sicht der Heimmannschaft.

Youngster Cédric Zwahlen als Lichtblick

Ein Lichtblick bei TV Möhlin war Cédric Zwahlen. Der Youngster (Jahrgang 2002) kam zu seinen ersten NLB-Minuten und konnte mit seinen ersten Schuss auch gleich seinen ersten NLB-Treffer markieren.

Es war zwar eine deutliche Niederlage, aber man weiss woran es lag. Man muss die Anzahl technischer Fehler verringern und vorne effizienter sein. Das man dies sehr gut verinnerlicht hat, haben die vier Spiele vorher gezeigt. Da wurden die Fans mit Spielfreude und -witz begeistert.

Nun gilt es, sich auf diese Sachen zu konzentrieren und sich auf den nächsten Gegner zu fokussieren. Dieser heisst TV Solothurn und liegt mit sechs Punkten nur zwei Punkte hinter dem TV Möhlin. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 5. Oktober, 19 Uhr, im Steinli.