Fischer ist deutlich linker unterwegs als Häseli, die ihrerseits auf der Achse liberal-konservativ den höheren Ausschlag in Richtung liberal aufweist als Fischer. Beim Spider, der acht Themenbereiche abdeckt, zeigt sich, wenig überraschend, dass beide bei den Bereichen strikte Ausländerpolitik, strenges Rechtssystem, restriktive Finanzpolitik und freie Wirtschaft kleine Ausschläge haben. Dies sind Bereiche, in denen die bürgerlichen Politiker auf hohe Werte kommen.

Taucht man in die 73 Fragen ein, die dem Spider zugrunde liegen, so stimmen die beiden in zentralen Punkten – gerade beim Umweltschutz – überein. 14 Fragen beantworten sie jedoch diametral anders, das heisst der eine sagt (eher) ja, der andere (eher) nein. Das sind 19 Prozent aller Fragen.

Gerade ältere Arbeitnehmer haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Fischer befürwortet einen verstärkten Kündigungsschutz für Arbeitnehmer über 55, Häseli ist eher dagegen. Ein +, also ein eher dafür, erhält der Vorschlag, Schüler sollen in allen Kantonen als erste Sprache eine Landessprache lernen, von Fischer; Häseli setzt hier ein -.

Viel diskutiert wird, ob gleichgeschlechtliche Paare in eingetragener Partnerschaft neu neben Stiefkindern auch fremde Kinder gemeinsam adoptieren dürfen. Fischer ist klar dafür, Häseli eher dagegen. Nichts hält die Wittnauerin vom Vorschlag, der Bund solle das Projekt Cargo sous terrain finanziell unterstützen; Fischer kann sich das zumindest vorstellen.

Während Häseli das Exportverbot von Rüstungsmaterial in Länder, in denen bewaffnete Konflikte ausgetragen werden, durch eine Einzelfallprüfung ersetzen will, kann Fischer mit diesem Vorschlag wenig anfangen. Klar dafür ist er, dass die Pauschalbesteuerung von reichen Ausländern in der Schweiz verboten wird; Häseli ist hier eher dagegen.

Summa summarum beantwortet Fischer 58 Fragen mit einem ++ oder --, also einem klaren Ja oder Nein, Häseli deren 38. Sie liegen, verglichen mit Fricktaler Kandidaten anderer Parteien im Mittelfeld. Den höchsten Klartext-Wert erreicht Carole Binder von der SP (65), den tiefsten Alfons P. Kaufmann von der CVP (8).