Mittelinseln, Schwellen, Begegnungszonen – so mancherorts sind die Verkehrsteilnehmer ab diesem Jahr gezwungen, auf das Bremspedal zu treten. Der Hintergrund dieser punktuellen Entschleunigungs-Massnahmen ist in allen Gemeinden der gleiche: Die Sicherheit soll an neuralgischen Stellen erhöht werden. Die AZ zeigt, mit welchen Massnahmen die Gemeinden das Tempo drosseln und wie die ersten Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind.

Erst seit Kurzem steht auf Höhe des Ortschildes von Schupfart – in Richtung Eiken – eine Einfahrtsbremse. Dadurch, dass sich die Fahrbahnen leicht krümmen und durch eine Mittelinsel verengt werden, sind die Autofahrer gezwungen, ihr Tempo zu reduzieren. «Mit knapp 50 km/h kommt man dort gut durch», sagt Vizeammann André Steinacher. Vor dieser Verengung hätten viele Fahrer das Auto bis weit ins Dorf auf der abschüssigen Fahrbahn ausrollen lassen. «Bei Radarkontrollen am Dorfeingang hat es immer verhältnismässig viele erwischt», sagt Steinacher. Gerade vor dem Hintergrund, dass einige Kinder auf dem Weg zur Schule in der Nähe des Dorfeingangs die Strasse queren, sei die Einfahrtsbremse ein effektives Mittel, um die Sicherheit zu erhöhen.

Bremsschwellen erzeugen Lärm

Die ersten Rückmeldungen von den Bewohnern am Dorfrand seien positiv. «Einige meinten, dass der Verkehrsfluss nun auch leiser sei», sagt Steinacher, und schiebt nach, dass dies auch ein Grund gewesen sei, wieso man auf die günstigeren Bremsschwellen verzichtet habe. «Wenn man zunächst auf fast Schritttempo abbremsen und wieder auf 50 km/h beschleunigen muss, macht das einfach viel Lärm», sagt er.

Auf Bremsschwellen setzt man hingegen in Herznach seit April dieses Jahres in der Schulstrasse. An dieser stehen zudem Hinweisschilder, welche die Verkehrsteilnehmer auffordern, Tempo 30 nicht zu überschreiten. «Es bestand Handlungsbedarf hinsichtlich der Schulwegsicherheit. Einige Autofahrer waren zackig unterwegs», sagt Gemeindeschreiber Harry Wilhelm. Man stehe im Kontakt mit der Lehrerschaft darüber, wie die neuen Verkehrsmassnahmen rund um die Schule angenommen werden. Je nachdem, wie das Fazit nach ein paar Monaten ausfalle, behalte es sich der Gemeinderat vor, die freiwillige Tempo-30-Zone in eine obligatorische umzuwandeln oder sogar die entsprechenden Strassen für den Verkehr komplett zu sperren. «Die Rückmeldungen der Bevölkerung und der Lehrer fielen bisher ausschliesslich positiv aus», so Wilhlem. Eine Ausnahme: Der Autofahrer, der mit seinem Anhänger auf der Bremsschwelle aufsetzte.

Es blitzt in der Begegnungszone

Anfang des Jahres hat der Kaister Gemeinderat im Bereich der Schule und des Kindergartens eine Begegnungszone eingeführt. In dieser beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. Zudem müssen Autofahrer den Fussgängern Vortritt gewähren. Dies war laut Gemeindeschreiber Manuel Corpataux einer der Hauptgründe für die Begegnungszone. «Am Anfang mussten sich die Autofahrer an das neue Verkehrsregime gewöhnen, mittlerweile wird es jedoch von den allermeisten Verkehrsteilnehmern gut angenommen.»

Zwölf Monate nachdem das Regime in Kraft getreten ist, muss der Gemeinderat entscheiden, ob es zusätzlicher Massnahmen bedarf. Dies werde unter anderem auf Grundlage der Beobachtungen der Schulleitung sowie der Rückmeldung der Regionalpolizei, die Radarkontrollen durchführt, entschieden. «Wir haben dort einige Übertretungen festgestellt. Ab und an braucht es Kontrollen, um die Verkehrsteilnehmer zu erinnern, dass die Tempovorgaben zu achten sind», sagt Werner Bertschi, Chef der Regionalpolizei Oberes Fricktal.

Bereits 2007 wurde auf der Mumpfer Rheinstrasse Tempo 30 eingeführt. Als ehemalige Kantonsstrasse ist sie breiter dimensioniert als eine klassische Dorfstrasse. «Eine breite Strasse lädt grundsätzlich dazu ein, schneller zu fahren», sagt Gemeindeschreiber Reto Hofer. Um die Autofahrer dazu zu bringen, Tempo 30 einzuhalten, habe man sich dafür entschieden, mehrere Betonklötze auf der Strasse zu verbauen. So ist der Autofahrer gezwungen, im Zick-Zack-Kurs über die Mumpfer Rheinstrasse zu fahren und bei Gegenverkehr allenfalls zu warten. «Obwohl die Betonklötze mit reflektierenden Tafeln markiert sind, sind schon einige in sie hineingefahren», sagt Hofer.