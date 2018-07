Über dem Flugplatz Schupfart kreisen an diesem Montagmorgen nur ein paar Raubvögel. Die Start-und-Lande-Bahn ist noch gesperrt. Rund um den Hangar herrscht emsiges Treiben. Über zwei Dutzend Helfer sammeln Plakate ein, stapeln Festbänke auf einen Anhänger, räumen Bodenplatten weg oder montieren den kilometerlangen Zaun ab. Es gibt viel zu tun nach dem zweitägigen 50-Jahre-Jubiläumsfest des Flugplatzes. Rund 30 Flugzeuge und Flugformationen waren am Samstag und Sonntag an den Flugtagen zu Gast.

Die Auswertungen zu den Besucherzahlen sind am Tag danach noch nicht gemacht. Die Organisatoren gehen derzeit aber von «knapp 15 000» aus, wie OK-Chef Roger Stieger sagt. Er braucht denn auch nicht viele Worte, um sein Fazit über das Wochenende zu ziehen: «Es war einfach super», sagt er.

Vorverkauf entlastete Tageskassen

Kommunikationschef Markus Metzger ist ebenfalls zufrieden. «Kein Unfall, viele Leute, gute und friedliche Stimmung, tolles Wetter. Die Erwartungen wurden mehr als erfüllt», fasst er zusammen.

Vor allem das Wetter habe den Organisatoren in die Karten gespielt. «Das zeigte sich schon in der Woche vor dem Anlass», sagt Metzger. «Als die tolle Wetterprognose für das Wochenende da war, stiegen die Vorverkaufszahlen auf der Homepage markant an.» Einige tausend Tickets seien so schon im Vorfeld verkauft worden. «Das entlastete an den Festtagen selber die Tageskassen, sodass es kaum zu längeren Wartezeiten kam», sagt Metzger.

Sonnenschirme im Einsatz

Und auch die Einfahrt zu den Parkplätzen – im Vorfeld von den Organisatoren als Nadelöhr eingeschätzt – habe kaum für Rückstaus gesorgt. «Unsere Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet, was sicher auch der guten Organisation des Parkdienstes zu verdanken ist», so Metzger. Dieser hätte die anfahrenden Autos optimal auf die verschiedenen Einfahrten und Parkplätze verteilt. Zudem wurden mehrere Shuttlebusse eingesetzt.

Als Herausforderung entpuppte sich das Wetter. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über der 30-Grad-Marke führten dazu, dass «die raren Schattenplätze auf dem Gelände sehr begehrt waren», sagt Metzger. Einige Besucher hätten sich mit selbst mitgebrachten Sonnenschirmen beholfen. «Das Festgelände glich einem Schwimmbad», sagt Metzger mit einem Lachen. «Aber lieber viel Sonne als Regen.»

«Patrouille Suisse» als Magnet

Die Zuschauer liessen sich von der Hitze ohnehin die Laune nicht verderben. Vor allem am Samstag bei der Flugshow der «Patrouille Suisse» sei der Andrang gross gewesen. «Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die ‹Patrouille Suisse› ein Zuschauermagnet ist», sagt Metzger.

Daneben hätten sich die Flugfans auch viele andere seltene Flieger aus der Nähe anschauen können. Darunter eine «Douglas DC-3» und eine «Boeing PT-17 Stearman», ein amerikanischer Doppeldecker aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. «Es kamen sogar einige sogenannte ‹Planespotter› nach Schupfart, um die seltenen Maschinen zu sehen und zu fotografieren», sagt Metzger. Aber auch die Ausstellung im Hangar zur Fluggeschichte sei bei den Besuchern gut angekommen. Und nicht nur bei den Besuchern: «Ich war selber überrascht und beeindruckt von den verschiedenen Artefakten», sagt Metzger und spricht Aussteller Patrick Nobel ein Lob aus. «Das war wirklich spannend.»

Ein nächstes Mal?

Trotz des positiven Fazits sehen sowohl Markus Metzger als auch Roger Stieger noch Potenzial für Verbesserungen. Gerne etwa hätte man noch mehr Gäste aus dem Baselbiet und Basel begrüsst. Am Sonntag habe ausserdem ein grosser Publikumsmagnet gefehlt. «Das können wir beim nächsten Mal verbessern», sagt Metzger. Beim nächsten Mal? Dann gibt es also schon Pläne für einen weiteren Flugtag? Metzger lacht. «Konkret noch nicht.» Es gelte zuerst, die vergangenen Tage genauer zu analysieren. «Aber ich denke, wir werden damit nicht bis zum nächsten Jubiläum in 50 Jahren warten», so Metzger.