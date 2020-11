Die eigene Kunst geriet ins Hintertreffen – öffentliche Aufträge hielten Bildhauer über Wasser

Daniel Waldner hat soeben ein Gestell, das im Rehmann Museum in Laufenburg platziert werden soll, fertig gebaut. Eine vergleichsweise kleine und einfache Arbeit, für die der Kaister jedoch dieselbe Sorgfalt wie für erheblich grössere und repräsentativere Werke an den Tag gelegt hat. Eines davon befindet sich auf dem Friedhof Äsple in Kaisten: die Skulptur für die Grabstätte der Sternenkinder. Sie besteht aus einer zwei Zen- timeter starken Stahlplatte, auf der herausgeschnittene Sterne so arrangiert sind, dass sie einen Sternenhimmel bilden. «Der gerundete Sockel hebt das Grabmal etwas vom Boden ab und ermöglicht eine Fläche für Bestattungen», beschreibt der Bildhauer das Werk.