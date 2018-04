Professor Volker Schulte aus Wallbach verbindet gerne das Angenehme mit dem Nützlichen. Immer dann, wenn er über die Grenze nach Bad Säckingen zum Einkaufen oder Glaceessen fährt, nimmt er auch gleich seinen Müll mit – Kartons, Flaschen, Grüngut, Verpackungen –, um ihn auf dem Recyclinghof Zimmermann in Bad Säckingen zu entsorgen.

So auch vor drei Tagen, als Schulte auf ein Blatt Papier stiess, das er zuvor noch nie am Recyclinghof gesehen hatte. «Der Export von Siedlungsabfall/Hausmüll ist verboten. Bei allen Haushaltsabfällen aus der Schweiz handelt es sich um illegale Verbringungen, die zurückzuführen sind.»

Für das Schreiben der Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, das gemäss Recherchen von «Blick» an mehreren deutschen Recyclinghöfen hängt, hat Schulte nicht mehr als ein Kopfschütteln übrig. «Das macht für mich keinen Sinn und ist ökologisch scheinheilig», enerviert er sich. So bringe er den Müll gerade auch deswegen nach Bad Säckingen, weil er sich dadurch die Fahrt zum weiter entfernten Recyclinghof nach Möhlin sparen könne. «Zudem kaufe ich ja auch in Bad Säckingen ein. Wieso sollte ich dann auch meinen recycelbaren Müll mehr in Bad Säckingen abgegeben können?»