Deutsch-Schweizer Liebespaare: Bund will Klarheit schaffen – kommt heute die Kehrtwende?

Die Situation ist für Schweizer, deren Angehörige oder Partner in Deutschland leben, derzeit emotional hoch belastend. Seit die Grenzen seit Mitte März nahezu dicht sind, haben viele ihren Partner oder ihre Familie nicht mehr gesehen. Sie sind verzweifelt. Denn in die Schweiz einreisen können aktuell nur noch wenige. Und Ausnahmen erteilt der Bund nur, wenn eine «äusserste Notwendigkeit» nachgewiesen werden kann, wie es in der entsprechenden Weisung des Staatssekretariates für Migration (SEM) heisst.

Was unter diese Härtefallregel fällt, wird vom SEM laufend angepasst. Als Härtefall gilt beispielsweise, wenn die Kernfamilie getrennt voneinander lebt. Zur Kernfamilie gehören der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner und minderjährige Kinder. In diesem Fall erteilt das SEM – nach Einreichen geeigneter Nachweise – eine Ausnahmebewilligung.

Das SEM hat zudem, das hatte eine Nachfrage der AZ letzte Woche gezeigt, auch Paaren ohne Trauschein im Sinne der Härtefallregel Ausnahmebewilligungen erteilt. «Ermöglicht wird auch der Besuch in der Schweiz, wenn es sich um eine vorbestehende Beziehung handelt und gegenseitige Besuche schon vor der Coronakrise stattgefunden haben», schrieb die SEM-Medienstelle letzte Woche in einer Antwort auf eine Anfrage der AZ. Um eine Ausnahmebewilligung zu erhalten, müsse die Partnerschaft «mit dafür geeigneten Belegen nachgewiesen werden» und ein Härtefall geltend gemacht werden. Von weiteren Einschränkungen war nicht die Rede.

"Schnudrig abgewiesen"

Viele Paare machten sich nach diesen Aussagen Hoffnung, ihren Liebsten, endlich wieder zu treffen. Einige gingen sogar direkt an den Zoll – und wurden „schnudrig abgewiesen“, wie ein Leser schreibt. Paare meldeten sich ebenfalls bei der AZ, die ein Gesuch beim SEM eingereicht haben, aber keine Bewilligung erhalten haben. Andere warten seit über einer Woche auf eine Antwort.

Auf nochmaliges Nachhacken der AZ bestätigt das SEM am Mittwoch nochmals, dass in den letzten Tagen auch Paare ohne Trauschein, die einen Härtefall geltend machen konnten, eine Ausnahmebewilligung erhalten haben. Allerdings sei die Bewilligungspraxis uneinheitlich gewesen; einige Paare bekamen die Bewilligung, dass der Partner in die Schweiz einreisen darf, andere nicht.

Hier soll nun Klarheit geschaffen werden. Das erwarten auch die Paare, die sich auf der Redaktion gemeldet haben. „Man ist es uns schuldig, dass wir endlich wissen, woran wir sind“, sagt ein Leser am Telefon, der natürlich hofft, dass der Entscheid zugunsten der unverheirateten Paare ausfällt und ihn seine Partnerin schon bald wieder besuchen kann.

Wie die AZ weiss, soll die entsprechende Weisung nun präzisiert werden. Bereits heute könnte sie Thema im Bundesrat sein. Ob diese Präzisierung allerdings zugunsten der unverheirateten Paare ausfällt, ist nach aktuellem Kenntnisstand fraglich. Es könnte sogar zu einer Verschärfung für Grenzpaare ohne Trauschein respektive zu einer restriktiveren Handhabung der Härtefallregelung kommen. Am Nachmittag will der Bundesrat über die nächsten Schritte in der Coronakrise informieren.

Update folgt