1360 Tage. So lange dauert die neue Amtsperiode noch. Umgekehrt formuliert: Heute ist die Legislatur 2018/21 genau 100 Tage alt. Für 34 der 162 Gemeinderäte waren es ihre ersten 100 Tage in diesem Exekutivamt. Auch 8 der 32 Gemeindeammänner im Fricktal stehen ihrer Gemeinde erstmals vor. Wie haben sie die ersten gut drei Monate erlebt? Die AZ zieht mit den acht neuen Ammännern eine 100-Tage-Bilanz. Diese fällt durchweg positiv aus. Den Entscheid, kandidiert zu haben, jedenfalls bereut keiner.

Überrascht hat den einen oder anderen die Fülle an fremdgesteuerten Terminen. Andere, wie Stefan Grunder, Ammann in Eiken, haben die vielen positiven Rückmeldungen innert so kurzer Zeit überrascht. Wieder andere haben keine grossen Überraschungen erlebt. So etwa Andreas von Mentlen, Gemeindeammann von Wittnau, der in der heutigen AZ Bilanz zieht. «Wenn mich in den letzten 100 Tagen etwas gravierend überrascht hätte, hätte ich wohl in den letzten acht Jahren als Vizeammann etwas falsch gemacht», sagt er.

Herr von Mentlen, welche Bilanz ziehen Sie nach 100 Tagen?

Andreas von Mentlen: Ich ziehe eine durchweg positive Bilanz. Die Themen, die wir in der Vergangenheit aufgestartet haben, wurden weiterbearbeitet und entsprechend weiterentwickelt.

Sie haben also noch nicht genug und bereuen Ihren Entscheid, kandidiert zu haben?

Ich bereue meinen Entscheid auf keinen Fall und ich bin nach wie vor motiviert.

Der Gemeinderat muss als Kollegium zusammenwachsen, um optimal zu agieren. Wie weit ist dieser Prozess?

Wir hatten das grosse Glück, dass wir nur eine Gemeinderatsstelle wieder zu besetzen hatten. Dadurch ist es natürlich ein wenig einfacher, eine neue Gruppendynamik innerhalb des Kollegiums zu entwickeln. Bei uns hat das bis dato sehr gut geklappt und das Kollegium wirkt schon recht eingespielt.

Wie führen Sie?

Grundsätzlich pflege ich einen partizipativen Führungsstil, der aber logischerweise auch der Situation angepasst werden kann.

Was hat Sie in den ersten 100 Tagen im Amt am meisten überrascht?

Wenn mich in den letzten 100 Tagen etwas gravierend überrascht hätte, hätte ich wohl in den letzten acht Jahren als Vizeammann etwas falsch gemacht.

Was war der grosse Aufsteller in den ersten drei Monaten?

Ich hatte noch keinen «DER Aufsteller». Die Geschäfte laufen wie bis anhin weiter.

Wie wurden Sie im Dorf als neuer Gemeindeammann aufgenommen?

Ich denke gut. Ehrlich gesagt, spüre ich jetzt aber keinen Unterschied zu den vorangegangenen Jahren.

Viele langjährige Gemeindeammänner sagen, der Respekt vor Amtspersonen lasse zu wünschen übrig. Haben Sie diese Erfahrung auch bereits gemacht?

In den letzten 100 Tagen nicht, nein. Wir haben das grosse Glück, dass wir in Wittnau offensichtlich noch eine der wenigen Gemeinden sind, wo Konflikte offen und fair diskutiert werden. Selbstverständlich kann der Gemeinderat es nicht allen recht machen, aber ich denke, das ist auch nicht die Aufgabe. Wir haben letztlich nicht für die Einzelnen, sondern für die gesamte Entwicklung der Gemeinde zu schauen.

Gab es schon negative Erlebnisse?

Nein, gab es nicht.

Sie werden auch mit schwierigen und aufbrausenden Mitbürgern umzugehen haben. Was ist Ihr (Geheim-)Rezept?

Ich habe kein Geheimrezept. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass in einem gemeinsamen Gespräch an einem ungestörten Ort die meisten Themen geregelt werden können. Und wenn nicht, ja dann ist es dann halt so. Man sollte gewisse Dinge im Leben nicht allzu ernst nehmen.

Mit dem Innenblick der ersten 100 Tage: Wie ist Ihre Gemeinde aufgestellt?

Die Gemeinde Wittnau hat sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht sehr gut entwickelt. Sie war oder ist in vielen Dingen Vorreiter – beispielsweise bei der elektronischen Datenverwaltung, bei der aktiven Rolle in Themen des öffentlichen Verkehrs oder bei der Förderung von erneuerbaren Energiemassnahmen. Wir haben auch einige Themen, die wir in den nächsten Jahren weiter vorantreiben wollen, und hoffen, dass wir damit einen Beitrag zu einer weiteren positiven Entwicklung der Gemeinde Wittnau beitragen können.

Wo orten Sie den grössten Handlungsbedarf?

Insgesamt stört mich ein wenig das Verhalten des Kantons im Bereich des Ortsbildschutzes. Eine derart destruktive Haltung seitens Kanton habe ich in den letzten Jahren schon lange nicht mehr gesehen, und da gilt es, die Zusammenarbeit wieder auf eine partnerschaftliche Ebene zu bringen, damit sich die Gemeinde Wittnau auch im baulichen Bereich weiterentwickeln kann.

Was sagen Sie einem potenziellen Zuzüger, der Sie fragt: Was hebt Ihre Gemeinde von anderen ab, weshalb soll ich in Ihre Gemeinde ziehen?

Wer sich Wittnau als Wohnort aussucht, der hatte wahrlich einen guten Riecher. Wittnau liegt mitten in der Natur, abseits vom Lärm. Ein fantastisches Naherholungsgebiet gleich vor der Haustüre. In Wittnau leben aufgestellte und friedliche Menschen, die in einem intakten Vereinsleben ihre Hobbys ausüben. Getreu dem Slogan «Wittnau beflügelt» kann es durchaus sein, dass auch die Einwohner das eine oder andere mal beflügelt werden! Und ja nicht zu vergessen, weil Wittnau so einen tollen Gemeindeammann hat (lacht).