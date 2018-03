SVP-Grossrätin Désirée Stutz vertritt zwar auch das Prinzip der Lohngleichheit, kann die Entscheidung des Ständerates jedoch nachvollziehen. So gebe es auch andere Faktoren als das Geschlecht, die zu einem Unterschied im Lohn führen, jedoch nicht von einer Lohanalyse erfasst würden. «Wenn ein Unternehmen die Löhne dann mitteilen muss, kann dies zu Unverständnis bis hin zum Zwist unter den Mitarbeitern führen», sagt Stutz.

Gleiche Leistung, gleicher Lohn

CVP-Grossrat Alfons Paul Kaufmann sieht in der Vorlage zwar einen Mehraufwand für die Unternehmen, klar ist für ihn jedoch auch, dass «gleiche Leistung unabhängig vom Geschlecht vergütet werden soll». Nach diesem Ansatz verfährt der Inhaber eines Maler- und Gipsergeschäfts in Wallbach in seinem eigenen Unternehmen. «Am 1. April gibt es eine Lohnerhöhung. Diese ist für alle Angestellten gleich – unabhängig, ob Mann oder Frau.»

Dies sieht Raymond Keller, Präsident des Gewerbeverbandes Rheinfelden und Geschäftsführer der Ruther AG in Rheinfelden, ähnlich: «Es zählt, was ein Mensch leistet. Hierfür sollte er auch bezahlt werden. So habe es in dem Elektro- und Telekommunikationsbetrieb auch schon weibliche Elektroinstallateure gegeben, die in der gleichen Position mehr als ihre männlichen Kollegen verdient hätten. Franziska Bircher, Präsidentin des Vereins Gewerbe Region Frick-Laufenburg und Geschäftsführerin der Schreinerei Brogle in Wittnau, sagt: «Löhne richten sich bei uns am Gesamtarbeitsvertrag aus. Ein Unterschied zwischen Männern und Frauen hinsichtlich des Lohns aufgrund des Geschlechtes gibt es nicht und wäre auch falsch.»