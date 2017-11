Es ist eine der grössten Investitionen, die Rheinfelden in den vergangenen Jahrzehnten getätigt hat: 2015 sprachen die Stimmberechtigten der Stadt einen Baukredit über insgesamt rund 30 Millionen Franken für den Ausbau der Schulanlage Engerfeld und die Sanierung der bestehenden Gebäude. Rund 20 Millionen entfallen auf den Erweiterungsbau, 10 Millionen kosten die Sanierungsarbeiten.

Seit den Sommerferien wird auf dem Areal nun gearbeitet. Im August erfolgte als erstes der Aushub für den Neubau. «Dieser ist abgeschlossen und es wurden bereits Pfahlfundationen vorgenommen», sagt der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin. Ab kommender Woche geht es dann in die Höhe: Am Montag erfolgt die Baustelleninstallation, und der Kran wird aufgestellt.

Arbeiten im Fahrplan

Der Engerfeld-Neubau wird während des laufenden Schulbetriebs erstellt. Er kommt zwar neben die bestehenden Schulgebäude zu stehen. Derzeit halten sich die Beeinträchtigungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte aber noch in Grenzen. «Im Moment ist vor allem die Sicherheit – das heisst das Trennen des Baustellen- und Schulbetriebes – sehr wichtig», sagt Erdin.

Der Bau deckt den zusätzlichen Bedarf an Schulzimmern, der in den vergangenen Jahren durch die Schulreform, die Konzentration der Oberstufe im Engerfeld sowie die Auflösung der Oberstufe in Magden entstanden ist. Ab 2019 gehen ausserdem die Schülerinnen und Schüler aus dem Fischingertal und Stein ins Engerfeld.

«Die Arbeiten sind im Fahrplan», sagt Erdin. Der vierstöckige Neubau soll bis Ende 2018 fertig sein. Dann folgt die Sanierung des Altbaus von 1982. Der Plan sieht einen Start in der zweiten Jahreshälfte 2018 vor. «Dann wird der Schulbetrieb vor allem durch Lärm beeinträchtigt», so Erdin. Auf den Schuljahresbeginn 2019/2020 sollten die Arbeiten weitgehend abgeschlossen sein.

Während der Fortschritt beim Schulhaus Engerfeld nun sichtbar wird, laufen im Hintergrund weiterhin die Planungen. Denn die Stadt möchte – nach Fertigstellung der Schulräume – auf dem Areal auch eine neue Dreifachturnhalle erstellen. Diese dürfte noch einmal gegen zehn Millionen Franken kosten. Rheinfelden wird dazu einen sogenannten Gesamtleistungs-Wettbewerb durchführen. Derzeit sei die Ausschreibung dieser Arbeiten in Vorbereitung, sagt Erdin.