Seit 30 Jahren weisen blaue Wegweiser zwischen Mettau und Rheinfelden Wanderern den Weg und führen im unteren und oberen Fricktal durch die Schönheiten dieser Gegend. Seit 30 Jahren hat der heute 77-jährige Max Mahrer auf eigene Rechnung und in Fronarbeit mit Freunden die Wegweiser auf diesem 60 Kilometer langen Weg instand gestellt.

Jubiläumsbuttons für Wanderer

Am kommenden Sonntag, 19. August, wird ein Teil dieses Weges mit einer Jubiläumswanderung erwandert. Für die Wanderer wurden eigens 100 Jubiläumsbuttons zum Anheften hergestellt («S’het so lang s’het»). Besammlung zur Wanderung ist um 9 Uhr morgens beim Bahnhof Frick. Von dort aus wird die Ruine Alt-Tierstein oberhalb von Gipf-Oberfrick angesteuert. Der Rotary Club Laufenburg-Fricktal hat diesen Rastplatz sowie die Rastplätze auf dem Aussichtspunkt Tiersteinberg und auf dem Looberg als Geschenk zu diesem Jubiläum saniert. Bei einem von der Gemeinde offerierten Apéro wird Gemeindeammann Regina Leutwyler an die Gäste ein paar Worte richten.

Ansprache von ETH-Professor

Weiter gehts unter der Leitung des Geologen Iwan Stössel aus Gipf-Oberfrick, der sich an bestimmen Stellen zur Geologie äussern wird, zum Aussichtspunkt Tiersteinberg, über das Fazedeller-Kreuz und Schupfart bis zur Flurhöhe Eichbüel.

Hier, am geografischen Mittelpunkt des Fricktals, ist eine anderthalbstündige Rast angesagt. Hans Gerspach aus Hellikon, Professor an der ETH Zürich, hält seine Jubiläumsansprache zum Fricktal und zum Höhenweg. Auch Max Mahrer wird einige Worte an die Wandernden richten. Weiter führt die Wanderung über Münchwilen bis zum Bahnhof Stein-Säckingen, wo die Wandernden etwa um 16.30 Uhr eintreffen werden.

Wer will, kann sich in Münchwilen im Restaurant Post zum Schluss-Hock treffen. Wer nicht die ganze Route wandern will, kann in Schupfart (zirka um 13.30 Uhr) und Münchwilen (zirka um 16.15 Uhr) den Bus nehmen.

Die Jubiläumswanderung findet bei jedem Wetter statt. Die Organisatoren empfehlen den Teilnehmern hohe Wanderschuhe und je nach Wetter einen Regenschutz. Die Verpflegung er folgt aus dem Rucksack, es gibt keine Feuerstelle. Für Fragen steht Max Mahrer unter der Telefonnummer 061 851 14 73 zur Verfügung. Die Wanderung ist öffentlich und kostenlos. Anmeldung nicht erforderlich.

Jubiläumswanderung: Fricktaler Höhenweg: Start: Sonntag, 19. August, 9 Uhr beim Bahnhof Frick.