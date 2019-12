Der Bauboom hält an: Pro Kopf der Bevölkerung wurden knapp 6900 Franken verbaut

Der Bauboom im Fricktal hält an. Dies zeigt ein Blick in die Baustatistik 2017/18, die der Kanton letzte Woche veröffentlicht hat. Danach wurden 2017 in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden nahezu 546 Millionen Franken verbaut, 243 Millionen davon im oberen Fricktal. Umgerechnet heisst das: Pro Kopf der Bevölkerung wurden im Fricktal knapp 6900 Franken verbaut.

Der weitaus grösste Teil floss dabei in den privaten Bau; hier wurden 2017 rund 447 Millionen Franken investiert. Die restlichen 99 Millionen gingen in den öffentlichen Sektor. Dass die rege Bautätigkeit auch 2018 weiterging, zeigt ein Blick auf die Arbeitsvorräte Ende 2017: Diese beliefen sich auf knapp 339 Millionen Franken.

Kaiseraugst verbaut ein Fünftel des Bauvolumens

Gut ein Fünftel des gesamten Bauvolumens wurde in einer Gemeinde verbaut: Kaiseraugst. Hierbei spielt auch das neue IT-Zentrum von Roche eine Rolle, das der Pharmakonzern im November 2017 eröffnet hat und das insgesamt fast eine Milliarde Franken gekostet hat. Die drei Zentrumsgemeinden Rheinfelden, Möhlin und Frick folgen in der Bauhitparade auf den Plätzen zwei bis vier.

Auf den ersten Blick erstaunt, dass Mettauertal mit einem Investitionsvolumen von knapp 34 Millionen Franken auf Platz fünf liegt. Des Rätsels ­Lösung: Im Mettauertal entstanden 2017 16 neue Wohngebäude, davon fünf Mehrfamilienhäuser, mit insgesamt 36 Wohnungen. Die kleinste Bautätigkeit hatten Olsberg, Zuzgen und Schupfart mit 0,9 bis 1,5 Millionen Franken.

In Frick gab es 107 Wohnungen

Die grössten Arbeitsvorräte wies Ende 2017 Rheinfelden mit knapp 83 Millionen Franken auf, gefolgt von Möhlin (44) und Frick (33). Am kleinsten war der Arbeitsvorrat in Oeschgen und Oberhof mit je rund einer Million Franken.

Klarer Spitzenreiter in Sachen Wohnungszuwachs war 2017 Frick mit 107 Wohnungen in elf Mehr- und fünf Einfamilienhäusern. Damit lag jede fünfte 2017 fertiggestellte Wohnung in Frick. In Kaisten stieg die Zahl der Wohnungen um 65, in Laufenburg um 53. Keine neue Wohnung konnte vorletztes Jahr in Stein, Mumpf und Oberhof bezogen werden.