Das Zentrum kriselt – auch der Liebrüti-Kiosk macht zu

Die Aussagen gleichen sich. «Schade für Kaiseraugst», schreibt jemand. «Das tut mir aufrichtig leid für die ältere Bevölkerung», ein anderer. «Einfach schlimm. Es wird immer leerer im Zentrum», schreibt ein Dritter. Und: «Die Attraktivität des Zentrums leidet immer mehr.» Grund für die Bestürzung in den Kommentarspalten auf Facebook: Der Kiosk im Kaiseraugster Liebrüti-Zentrum schliesst. Martin Zehnder, Mediensprecher der Kioskbetreiberin Valora, bestätigt das auf Anfrage der AZ.

«Die Verkaufsstelle ist leider seit längerem nicht mehr rentabel», sagt er. Diese Situation habe sich aufgrund der Coronakrise noch zusätzlich verschärft. Zahlen nennt er zwar keine, in ihrer Halbjahresbilanz hat die Valora allerdings bereits auf die Beeinträchtigungen durch die Krise und den Lockdown aufmerksam gemacht.

«Infolge der behördlichen Anordnungen zur Eindämmung des Virus und des dadurch ausgelösten Rückgangs der Kundenfrequenz war Valora gezwungen, Öffnungszeiten deutlich einzuschränken oder einige Verkaufsstellen ganz zu schliessen», hiess es darin. Der Umsatz und Erlös der Kiosk­betreiberin schrumpfte schweizweit um je fast ein Fünftel gegenüber dem Vorjahr.

Valora sucht Lösung für die Angestellten

Die «k kiosk»-Verkaufsstelle im Einkaufszentrum Liebrüti wurde laut Zehnder per 31. Dezember gekündigt. Zu diesem Zeitpunkt werde auch der Kiosk geschlossen. «Valora ist bestrebt, für die Mitarbeitenden eine Lösung in einer anderen Verkaufsstelle zu finden», sagt er weiter. Was mit der frei werdenden Fläche passiert, ist derweil offen. Die Verwalterin des Zentrums, die Varioserv, war für eine Anfrage der AZ nicht erreichbar.