In Rheinfelden sei nach der Fasnacht in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag ein 56-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung mit drei weiteren Personen in den Bach gestürzt und habe sich Verletzungen am Kopf zugezogen.

So vermeldete es die Kantonspolizei am Wochenende und suchte Zeugen. Ursprünglich ging die Polizei von einem Raubdelikt aus. Im Rahmen der Ermittlungen hat sich nun aber gezeigt, dass der stark alkoholisierte Mann aus dem südbadischen Raum «nicht Opfer einer Gewalttat wurde». Dies gab Polizeisprecher Roland Pfister gestern bekannt.

Ausser diesem Zwischenfall blieb die Lage weitgehend ruhig. «Wir hatten in den letzten Tagen lediglich eine Meldung, die wir mit den Fasnachtsveranstaltungen in Verbindung bringen konnten», sagt Werner Bertschi, Chef der Polizei Oberes Fricktal.

Ein betrunkener Fasnächtler konnte am Sonntagabend am Bahnhof Frick das Taxi nicht zahlen. Bertschi zieht deshalb eine positive Bilanz. Sowohl die präventive Präsenz bei Veranstaltungen als auch der Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten an den verschiedenen Veranstaltungen hätten wohl dazu beigetragen, so Bertschi.