Es ist eine Verlängerung, die man gerne in Kauf nimmt: Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Basel 2020 (IBA) entsteht der «Rheinuferrundweg extended». Die Verlängerung besteht unter anderem darin, dass der Rheinfelder Rheinuferrundweg bis nach Kaiseraugst/Grenzach-Wyhlen auf der einen und Stein/Bad Säckingen auf der anderen Seite verlängert wird. Ziel ist die «Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Erlebbarkeit des Rheinufers als durchlässiger Natur-, Freiraum- und Erholungsachse in der Region», wie der Rheinfelder Stadtrat das Projekt bei der Präsentation umschrieb.

Dazu werden verschiedene Teilprojekte umgesetzt, vier davon auf Rheinfelder Boden. Das (ge)wichtigste Projekt allerdings ist derzeit in der Schwebe: der neue Rheinsteg. Da der Steg die Stadt statt 1,5 rund 4,9 Millionen Franken kostet, muss die Gemeindeversammlung am 19. Juni über einen Zusatzkredit von rund 3,4 Millionen Franken entscheiden. Ob sie dazu Ja sagt, ist schwierig abzuschätzen. In einer ersten Reaktion nach Bekanntwerden des Verhandlungsergebnisses mit den Anbietern – und damit der genauen Höhe der Mehrkosten – zeigten sich Politiker und Parteivertreter eher skeptisch.