Irene Wiestner ist den Kunstschaffenden in der Region ein Begriff. Zwölf Jahre lang war sie in der Kulturkommission Mühle in Kaisten tätig, lange Jahre als Präsidentin. In dieser Funktion hat sie jedes Jahr drei Ausstellungen organisiert und sich so über die Jahre ein breites Netzwerk geschaffen. Im November organisierte sie in der Galerie Mühle jedoch zum letzten Mal eine Ausstellung, denn die vier Kommissionsmitglieder hatten entschieden, in globo zurückzutreten. Schon damals kündigte Wiestner an, dass sie der Fricktaler Kulturszene erhalten bleibe und künftig in der Fricker Galerie Artune wirken werde.

«Die Kaister ‹Mühle› hatte einen guten Ruf», sagt Peter Stocker, Inhaber und Bewohner der Galerie Artune. Deshalb habe er Wiestner bei Bekanntwerden ihres «Mühle»-Abgangs angefragt, ob sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen könne. «Ich konnte mir das sehr gut vorstellen», sagt Wiestner lachend, beim Gespräch an ihrer neuen Wirkungsstätte. «Wir haben uns getroffen und festgestellt, dass es sehr viele Parallelen gibt und sich unsere Ansichten häufig decken», sagt sie. Sowohl Peter Stocker als auch ihr liege es am Herzen, die Kunst und die Künstler in den Mittelpunkt zu stellen. «Wir wollen uns für die Kultur in der Region einsetzen», so Stocker und Wiestner unisono.