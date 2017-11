Fricker Delegation in Brüssel

Ab Mitte Dezember nun ist «Ben» im Museum in Brüssel ausgestellt. «Der Hype in Brüssel hält an. Das gibt ein Riesending», freut sich Oettl. Sie wird gemeinsam mit einer Fricker Delegation aus Gemeinderat, Saurierkommission und Grabungsleitern nach Belgien reisen, um die Eröffnungs-Feierlichkeiten zu begleiten. «Was da an Rahmenprogramm alles geplant ist – da kommen wir in unserem kleinen Museum kaum mehr aus dem Staunen heraus», sagt Oettl mit einem Lachen.