Fricker möchte auf Anfrage der AZ nicht sagen, wie es so weit kommen konnte, dass das Traditionsunternehmen schliessen musste. Er sagt lediglich, dass er und seine beiden Mitarbeiter, die am Schluss noch mit ihm im Laden arbeiteten, alle einen neuen Job gefunden hätten. Er selber arbeitet mittlerweile im Ausland. Für Fricker scheint die Sache abgeschlossen, bei der Liquidation am Freitag werde er nicht vor Ort sein.

Bieten um Inventar

Für die Durchführung der Liquidation wurde die Jakob Aeschlimann Liquidationen vom zuständigen Konkursamt beauftragt. «Alle Gegenstände werden mit einem Preis angeschrieben. Wenn mehrere Personen daran interessiert sind, wird gehandelt, bis jemand nicht mehr höher gehen will mit dem Preis», erklärt Geschäftsführer Jakob Aeschlimann grob den Ablauf der Liquidation.