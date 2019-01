Betreibungsbeamtin Franziska Zurfluh hat das Betreibungsamt Region Mumpf – dazu gehören neben Mumpf auch Stein, Schupfart und Obermumpf – Ende 2018 verlassen, um auf einem anderen Betreibungsamt eine neue Herausforderung anzunehmen. Das heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Der neue Amtsinhaber, Daniel Basler, wird seine Stelle am 1. Februar antreten. In der Zwischenzeit wird das Betreibungsamt durch die Stellvertreterin Ursula Stocker geführt. Aufgrund der personellen Veränderung müssen die Öffnungszeiten des Betreibungsamts für Januar angepasst werden. Das Betreibungsamt ist jeweils am Montag den ganzen Tag (10 bis 11.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr) sowie von Dienstag bis Freitag vormittags (8 bis 11.30 Uhr) geöffnet. (az)