Die Asylunterkunft im ehemaligen A3-Werkhof in Frick ist «sehr ruhig» und «ohne spezielle Vorkommnisse» angelaufen. Dies sagt Anja Kopetz, stellvertretende Mediensprecherin im Departement Gesundheit und Soziales, auf Anfrage der az. Ein Eindruck, den der Fricker Gemeindeschreiber Michael Widmer bestätigt: «Die Asylunterkunft ist aus unserer Sicht sehr gut gestartet. Wir haben keine Anfragen und Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu verzeichnen.»

Das Gleiche gelte für die Polizei Oberes Fricktal, so Widmer. «Die Polizei Oberes Fricktal steht in engem Kontakt zur Firma ORS und ist generell regelmässig vor Ort präsent.» Einsätze in oder um die Unterkunft gab es bislang keine. Wie oft die Regionalpolizei bei der Unterkunft in den ersten Tagen patrouilliert ist, darüber «geben wir keine Auskunft», so Widmer.

Eröffnet wurde die Asylunterkunft am letzten Mittwoch. In einer ersten Bezugsetappe wurden 30 Asylsuchende nach Frick verlegt. Sie haben «grundsätzlich positiv» auf das «Container-Dörfli» reagiert. «Die Mehrzahl der Asylsuchenden sind aus der unterirdischen Anlage in Aarau zugezogen und schätzen die grössere Privatsphäre, welche die Unterkunft in Frick bietet», sagt Kopetz.

Die Unterkunft in Frick besteht aus 41 Wohncontainern, die in den ehemaligen Werkhofhallen aufgestellt wurden. Bei Vollbelegung werden hier bis zu 180 Asylsuchende leben. Die Unterkunft in Frick wird damit nach der Schliessung derjenigen im Notspital in Aarau Ende Juni die grösste Asylunterkunft im Kanton sein. In ihr werden ausschliesslich Männer, meist jüngere, untergebracht. Die ersten Bewohner, die seit einer Woche in Frick leben, sind zwischen 18 und 50 Jahre alt und stammen aus Eritrea, Afghanistan, Sudan, Äthiopien und Ghana.