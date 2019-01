Der Circus Nock wird über die nächsten Jahre die Anzahl seiner Tiernummern reduzieren. Ein Teil der Tiere habe ein Alter erreicht, in dem man sie nicht mehr in die Manege schicken wolle, so Zirkusdirektorin Franziska Nock: «Sie haben ihren Ruhestand verdient. Wir sind uns unserer Verantwortung ihnen gegenüber bewusst. Sie haben unseren Gästen so viel Freude bereitet.» Die Tiere, die bereits seit Jahrzehnten dabei sind, blieben dem Circus Nock erhalten. Neue Tiere wolle man sich nicht mehr anschaffen, dafür aber Tiernummern kaufen.

Nie, so Franziska Nock, würde man die Tiere in schlechte Hände geben. Für einige der Tiere konnte der Circus Nock bereits neue Besitzer finden. Man würde sich freuen, wenn der eine oder andere, der sich dem Zirkus verbunden fühlt, ihn dabei unterstützt, auch für seine «Oldies» gute Lösungen zu finden. «Das ist naturgemäss am schwersten, für uns auch gleichzeitig am emotionalsten», sagt Franziska Nock. «Ich hänge an jedem einzelnen Tier und habe über die Jahre intensiver Arbeit mit unseren Vierbeinern eine unglaublich enge Bindung zu ihnen aufgebaut.»

In den vergangenen Jahren profitierte man durch Partner und Freunde, die den Circus Nock mit einer Tierpatenschaft begleitet haben. So freue man sich über jeden, der seine Tierpatenschaft weiter aufrechterhält, auch wenn sein Lieblingstier nicht mehr in der Manege auftreten werde, so Franziska Nock. «Das hilft uns – beispielsweise –, wenn unser Zebra Vulkan in die Tierklinik muss, damit seine Hufe geschnitten werden müssen.»

Klar ist für Franziska Nock, dass sie weiterhin mit Pferden und Ponys in der Manege stehen wird. «Meine Passion, mit Vierbeinern zu arbeiten, geht mit viel Zuversicht einher, dass die Magie eines Zirkus wieder mehr Bedeutung erlangen wird, wenn die Leute von Digitalisierung und Social Media ermüdet, wieder etwas mehr die direkte Begegnung in der Zirkusmanege schätzen werden.» (NBO/DKA)