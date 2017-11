Zahlreiche Pendler mussten sich am Freitag in Geduld üben: Eine Fahrleitungsstörung in Stein-Säckingen sorgte für Zugausfälle und Verspätungen. Für zusätzliches Chaos sorgte ein IC, der von Basel nach Zürich-Chur unterwegs war. Wie das Portal OnlineReports berichtet, fuhr dieser in die Störung hinein und riss die beschädigte Fahrleitung herunter. Auch die Abspannseile der Nachbarleitungen wurden beeinträchtigt.

«Es krachte wie blöd und gab Blitze», sagte ein Basler Pendler gegenüber dem Portal. Offenbar war die heruntergerissene Leitung gegen die doppelverglasten Zugscheiben gekracht, berichtet 20 Minuten. Bei dem Zwischenfall wurden mehrere Scheiben eines Waggons beschädigt. «Es war ein Riesenglück, dass dabei keine Personen Schaden genommen haben», so der Pendler weiter.

Die betroffenen Pendler mussten so lange im Zug ausharren, bis sich kein Reststrom in der Fahrleitung befand. Der Bahnverkehr war über mehrere Stunden unterbrochen. Die SBB klärt nun die Ursache der Störung ab.