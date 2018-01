Eine Frau droht aus dem obersten Stock aus dem Fenster zu springen. Hurni eilt in die Sporthalle und trägt zwei Schaumstoffmatten nach draussen, die er mit einem Passanten auf das Dach eines Transporters legt, der am brennenden Gebäude steht, um einen allfälligen Sprung der Frau abzufedern.

Etwa zur gleichen Zeit versucht ein Passant, in das Innere des Gebäudes vorzudringen, um die Bewohner zu befreien. Vergeblich. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erleidet er eine Rauchgasvergiftung und wird mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Ein Helfer, der den Passanten vor Ort behandelte, gibt an, dass ihm dieser erzählt habe, dass es in der Liegenschaft drei Feuerlöscher gab, die jedoch allesamt leer waren.