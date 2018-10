Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, am 15. Januar mit Benzin sein Zimmer im ehemaligen Hotel Schützen in Brand gesetzt und dadurch wissentlich Menschen in Gefahr gebracht zu haben.

Bis zur Rettung durch die Feuerwehr befanden sich einige Bewohnerinnen und Bewohner in Lebensgefahr, da ihnen durch die starke Brandentwicklung der Fluchtweg über das Treppenhaus abgeschnitten war. Beim Brand erlitten sechs Personen eine leichte, eine Person eine schwere Rauchgasvergiftung.

Beschuldigter ist geständig

Weiter wirft die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg dem Beschuldigten unter anderem versuchte Schreckung der Bevölkerung sowie falschen Alarm vor. Dies deshalb, weil er am 12. Januar bei der Kantonalen Notrufzentrale einen anonymen Anruf abgesetzt hatte, wonach das Hotel Schützen in die Luft gesprengt werde.