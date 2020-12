Blutkrebs-Therapie von Novartis kostet mehr als ein Ferrari – Versicherungen fürchten Preisspirale

Kymriah gehört zur neusten Generation von Behandlungen, die Novartis herstellt. Dazu wird Patienten Blut entnommen und dann in Stein so aufbereitet, dass sie die Krebszellen zerstören können. Danach werden die Zellen wieder zurück ins Spital transportiert und dort dem Patienten injiziert. Dieser Prozess dauert rund einen Monat. Pro Charge sind entlang des gesamten Prozesses rund 15 Zweierteams involviert. Alles sehr aufwendig.

Doch genau in solchen Behandlungen sehen Pharmamultis wie Novartis die Zukunft. Personalisierte Medizin heisst das. Kym­riah aber ist kein Medikament, sondern eben eine Therapie. Im Erfolgsfall genügt eine Behandlung und der Blutkrebs ist besiegt.

Laut der Zulassungsstudie der Novartis waren 73 Prozent der Kinder und jungen Erwachsenen mit akuter lymphoblastischer Leukämie sechs Monate nach der Therapie krebsfrei, 65 Prozent der Patienten mit diffus grosszelligem B-Zell-Lymphom, die ein Ansprechen auf die Behandlung gezeigt hatten, erlitten innerhalb von einem Jahr keine Rückfälle. Aktuelle Studien hätten sogar noch verbesserte Sicherheitsdaten für beide Indikationen gezeigt bei gleichbleibender Wirksamkeit.

Nun sind es seltene Krankheiten gegen die Kymriah eingesetzt wird. Genaue Angaben dazu, wie oft es in der Schweiz verabreicht wurde, machen weder die Krankenversicherer noch Novartis. An der «Wall of hope» leuchteten Ende letzter Woche 128 Lichter. 128 Therapien also haben das Werk verlassen. Aber von Stein aus wird nicht nur die Schweiz, sondern seit Sommer 2020 ganz Europa beliefert.