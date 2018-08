Bis am Montagmittag gab es laut Gemeindeschreiber Harry Wilhelm keine direkten Rückmeldungen zum Grossbrand auf der Gemeindekanzlei. Dennoch sei die Betroffenheit in der Bevölkerung spürbar. Der mutmassliche Suizid der Frau sei tragisch, «unsere Gedanken sind zuallererst bei ihren Angehörigen, der Arbeitgeberin sowie den Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen der Verstorbenen», sagt Wilhelm. Ihnen wünscht die Gemeinde «viel Kraft für die Verarbeitung dieses Ereignisses».

Für die Gemeinde Herznach sei die Spyk Bänder AG eine wichtige Arbeitgeberin. «Wir hoffen, dass die Firma die Folgen des Brands möglichst rasch bewältigen und bald der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann», sagt Wilhelm. Im Vordergrund für die Gemeinde stünden nun die Soforthilfe und die Unterstützung der Firma. «Die Gemeinde wird die Firma im Rahmen all ihrer Möglichkeiten unterstützen», sagt Wilhelm. Ob weitere Hilfestellungen aufgrund des Brandes nötig seien, könne der Gemeinderat aktuell noch nicht genau abschätzen.

Als gestern Morgen die Löscharbeiten an der Hauptstrasse in Gang waren, machten sich einige Herznacher direkt vor Ort ein Bild vom Brandplatz. Eine Bewohnerin, die mit ihrem Hund spazieren ging, schilderte, wie sie in der Nacht einen beissenden Geruch wahrnahm. Sie sei deswegen aufgewacht und habe die Fenster ihrer Wohnung geschlossen. «Das ist einfach nur schlimm», sagte sie beim Anblick des verkohlten Dachstuhles.

«Ich bin erschrocken»

David Kläusler, Inhaber einer Schreinerei im Dorf und Präsident der Wohnbaugenossenschaft Herznach-Ueken, hat von dem Brand am Morgen aus dem Radio erfahren. «Ich bin erschrocken. Für mich ist das eine Riesentragödie», sagt er. Neben dem tragischen Todesfall tut ihm auch die Firma leid. «Ich habe dort schon öfters gearbeitet. Die haben dort eine Super-Firmenkultur. Die Stimmung war immer positiv», erzählt Kläusler.