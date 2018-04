«Der Fricktaler Boden ist ganz reichhaltig», sagte die Leiterin der Ammoniten-Gruppe. Die Sonderausstellung trägt private Sammlungen mit Stücken aus dem oberen und unteren Fricktal zusammen. Eine Besonderheit ist die Paracomatula helvetica, eine Art Seelilie, die 1950 in Hottwil entdeckt wurde und nur im oberen Fricktal vorkommt.

Mit der Stollenbahn oder zu Fuss kamen zahlreiche Besucher zur Erzmine, wo als zweite Besonderheit zum Saisonauftakt der versteinerte Meeresboden eingeweiht wurde. Dicht drängten sich die Gäste in den Hauptstollen, um einen Blick auf die 160 Millionen Jahre alten Versteinerungen in dem Seitenstollen zu werfen. VEB-Präsident Stefan Schraner führte aus, dass sie beim Graben im sogenannten Wasserstollen schnell erkannten, dass es sich um einen wertvollen Fund von Ammoniten handelte. Schraner erzählte, dass sie den versteinerten Meeresboden mit dem Feuerwehrschlauch abgespritzt und mit Bürsten in Handarbeit gereinigt hatten.