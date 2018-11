«Ich muss hier nur kurz wechseln. Das Video läuft nicht in der Powerpoint», meinte Syrian Hadad fast entschuldigend, während er den Internetbrowser öffnete, um das Video zur Online-Plattform EasyGov auf Youtube abzuspielen.

Hadad referierte am Wirtschaftsapéro der Neuen Aargauer Bank (NAB) in Rheinfelden über die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Als Leiter Technologiemanagement und Leiter der Fachstelle E-Government des Kantons Aargau kennt sich der 34-jährige frühere Softwareentwickler in der Materie aus und sitzt praktisch an den Schalthebeln, um die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Nach dem Infofilm über die im November 2017 online gegangenen Serviceplattform für Unternehmer setzte Hadad seinen Vortrag fort.

Digitale Projekte präsentiert

Mehr als 100 Gäste aus Gewerbe und Politik hatten am Wirtschaftsapéro, den die NAB gemeinsam mit dem Gewerbeverein Rheinfelden ausrichtete, eingefunden. «2016 hatten wir das Thema Digitalisierung schon einmal als Industrie 4.0 aufgegriffen», rief Linus Lori, Leiter Firmenkunden Fricktal bei der NAB, der den Abend moderierte, in Erinnerung. Damals ging es um die Chance der Digitalisierung für Unternehmen. Angesichts des zunehmenden administrativen Aufwandes und bürokratischer Vorgaben bedeute die Digitalisierung für Gewerbetreibende aber auch einen grösseren zeitlichen Aufwand. «Heute Abend wollen wir Aufwand und Digitalisierung miteinander verbinden», kündigte Lori den Referenten an.

Hadad präsentierte eine ganze Reihe von digitalen Projekten, die von behördlicher Seite initiiert worden sind. Die Plattform EasyGov etwa sei «Teil der digitalen Infrastruktur von Bund, Kantonen und Gemeinden». Auf EasyGov können Unternehmen verschiedene behördliche Dienstleistungen online managen. Die behördlichen Verfahren kämen ohne Papier aus und könnten bequem von zu Hause aus 24 Stunden am Tag erledigt werden, pries Hadad EasyGov an. «Das spart Zeit ein, die Sie für Ihr Kerngeschäft nutzen können.» Allerdings hatten nur zwei der Zuhörer schon von der Plattform gehört. Auch andere Online-Lösungen, die Hadad vorstellte, waren den meisten nicht bekannt.

Elektronische Baugesuche

Hadad führte aus, dass im Aargau schon 197 von 211 Gemeinden an die Plattform eUmzugCH angeschlossen sind, an der sich fast alle Kantone beteiligen. Nachfragen seitens der Zuhörer gab es zu seinen Ausführungen zum Projekt eBauAargau, bei dem Baugesuche elektronisch eingereicht werden können. «Das Fricktal ist da prominent vertreten», erklärte er mit Verweis auf die am Pilotprojekt teilnehmende Gemeinde Möhlin. Insgesamt stecke die Digitalisierung noch in den Kinderschuhen, so Hadad, der grosses Potenzial in der Bereitstellung von Informationen über Schnittstellen sah.

Bevor der Abend mit einem Apéro ausklang, sprach noch Präsident Raymond Keller ein Grusswort für den Gewebeverein. Die Schaffung von neuen, auch ganz anderen Arbeitsplätzen erkannte er als Vorteil der Digitalisierung. Keller meinte: «Das Gewerbe muss dabei sein.»