2015 machte Markus Birchmeier mit seiner gleichnamigen Bau-Unternehmensgruppe mit dem Hauptsitz in Döttingen den Schritt ins Fricktal. In Wallbach übernahm er die Gebr. Kaufmann AG mit ihren gut 20 Mitarbeitern. «Im vergangenen Jahr haben wir dann die Strategie festgelegt, dass wir im Fricktal weiter wachsen wollen», sagt Birchmeier.

Gründe für die Expansion ins Fricktal gibt es mehrere. In Sachen Bau gehe im Fricktal und im Baselbiet «die Post ab», so Birchmeier. Die Region habe ein grosses Wachstumspotenzial und auch die Stadt Basel sei ein «attraktiver, aber herausfordernder Markt». Zudem sei es die Strategie gewesen, sich geografisch zu verteilen, um gewappnet zu sein, falls in einer Region weniger gebaut werden sollte. Und: «Aufgrund meiner Vergangenheit als Schwinger habe ich im Fricktal ein besseres Beziehungsnetz als beispielsweise in der Region Zürich.»

Unterschiedliche Vorzeichen

Ende 2018 folgte dann tatsächlich der nächste Wachstumsschritt im Fricktal: Die Birchmeier Bau AG übernahm – wiederum in Wallbach – einen Grossteil der Obrist Bauunternehmung AG. «Die beiden Übernahmen waren sehr unterschiedlich», blickt Markus Birchmeier zurück. Die erste war über gute persönliche Kontakte zur Inhaberfamilie lange aufgegleist. «Die Inhaber haben mir frühzeitig signalisiert, dass sie im Rahmen der Nachfolgeregelung ihr Unternehmen verkaufen möchten.» Er habe das Traditionsunternehmen schliesslich mit allen Mitarbeitern übernommen. «Es sind nach der Übernahme auch alle geblieben. Und sie haben sogar noch Kollegen angeworben.»

Der Kontakt mit der Obrist Bauunternehmung AG dagegen sei relativ kurzfristig im letzten Quartal 2018 und «aus dem Nichts» entstanden. «Ich wurde vom Inhaber angefragt, ob ich die Firma übernehmen wolle.» Anfänglich habe er eher zurückhaltend auf die Anfrage reagiert, so Markus Birchmeier. Schliesslich ging es diesmal um eine Firma mit rund 100 Angestellten. «Es galt, die Chancen und Risiken gut abzuwägen», so Birchmeier.