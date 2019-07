Eisenbahnromantik «en miniature» gab es am Wochenende in Möhlin gleich in fünf Gärten bei den Familien Grub, Soder, Eiermann, Hafner und Ries zu bewundern. Ein Riesenspass für Gross und Klein, vor allem die Jüngsten protestierten recht unwillig, wenn die Eltern zum Aufbruch mahnten.

Nostalgisch oder modern schnauften die Lokomotiven mit ihren Anhängern durch eine liebevoll gestaltete Landschaft. Fuhren über Brücken, durch Tunnels, vorbei an Wasserfällen, schroffen Felsen, auf denen Gämsen verwundert staunten, vorbei an Gastwirtschaften, Dörfern, winkenden Menschen, Schweizer Soldaten und hielten schliesslich ruckelnd in Bahnhöfen an.

Als Rentner entdeckt

«Dieses grossartige Hobby haben wir erst vor drei Jahren nach unserer Pensionierung für uns entdeckt. Seit zwei Jahren beteiligen wir uns am Tag der Gartenbahnen» sagte Margrit Grub begeistert. Inzwischen rattern ihre Züge kurvenreich über eine 160 Meter lange Gleisanlage. Doch das soll keineswegs das Ende sein. Bruno Grub ergänzt: «Wir sind beide mit Leidenschaft dabei. Meine Frau ist verantwortlich für die künstlerische Ausgestaltung, ich für alles andere. So können wir uns kreativ einbringen, sind handwerklich aktiv und immer an der frischen Luft.» Geduld ist natürlich auch immer wieder gefragt, zum Beispiel dann, wenn jede einzelne Bohle der Gleise auf dem Gartenboden befestigt werden muss.