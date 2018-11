Es ist ein hartes Brot, das Geschäft mit den Broten. Pro Jahr verschwinden in der Schweiz rund 40 Familienbäckereien und Gewerbebetriebe, wie die «NZZ am Sonntag» vorrechnet. Schuld daran ist nicht etwa eine sinkende Lust der Schweizer auf Brot, sondern die Änderung des Konsumverhaltens. Brot wird immer häufiger beim Detaillisten, Discounter oder im Tankstellen-Shop gekauft. Lag der Marktanteil der Bäckereien vor zehn Jahren noch bei 50 Prozent, so sank er seither auf 30 Prozent.

Markus Kunz, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Frick, macht die Entwicklung Bauchweh. Einen Strukturwandel beobachtet er schon seit gut 20 Jahren. «Wie schnell er aber in den letzten Jahren ablief, hat mich geschockt.» Selbst renommierte Bäckereien mussten Konkurs anmelden.

«Allein in Frick gab es früher vier Bäckereien»

Kunz selber betreibt vier Filialen und beschäftigt gut 80 Mitarbeitende. Er ist damit einer von noch einer Handvoll Bäckereibetrieben im Fricktal. Das war bis vor 30 Jahren ganz anders. «Allein in Frick gab es früher vier Bäckereien», erinnert sich Kunz, dessen Vater vor 50 Jahren die Bäckerei in Frick übernommen hat. «Zudem gab es fast in jedem Dorf zumindest eine Bäckerei.»

Tempi passati. Wer nicht am Ball geblieben ist, wer nicht investiert hat, wer nicht innovativ war, hat die Strukturbereinigung nicht überlebt. «Zuerst sind die Bäckereien eingegangen, die den Anschluss verpasst hatten», erinnert sich Kunz. Dann, mit zunehmenden Druck der Detaillisten, auch gesunde Betriebe. «Wer es vom Detailhandel schafft, Brot frisch, qualitativ einigermassen gut und günstig anzubieten, generiert Kunden, die den Warenkorb mit den diversesten Artikeln zusätzlich füllen», sagt Kunz. Er nennt dies «Lockvogel- oder Frequenzbringerpolitik» und backt ein düsteres Brotbild für seine Zunft: «Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Zukunft Retailer gibt, die das Brot gratis abgeben, wenn der Warenkorb zum Beispiel 50 Franken beträgt.» Er ist denn auch überzeugt, dass der Konzentrationsprozess weitergeht.

Fricktaler Betriebe gut aufgestellt

Dass es auch im Fricktal zu einer weiteren Flurbereinigung kommen wird, glaubt er indes nicht. «Diese ist bereits passiert.» Wer jetzt noch am Markt sei, habe die Hausaufgaben gemacht und sei gut aufgestellt. Im Fall seiner Bäckerei hiess dies: diversifizieren und vergrössern. «Ich wollte nicht um jeden Preis wachsen», sagt er. Aber das Wachstum half ihm zum einen, die Produktion auszulasten. Zum anderen konnte er so sein Gebiet schützen.

Was Kunz ärgert, ist die Werbung der Detaillisten, die sich zum Teil an der Grenze des Seriösen bewege. So etwa, wenn den Kunden vorgegaukelt werde, alles sei handgemacht «und dabei haben die Produkte nie eine Hand gesehen». Ihn stört auch, dass die Detaillisten gross vermarkten, sie liessen den Teig mehrere Stunden treiben – «das ist bei uns schon lange selbstverständlich. Bei uns ruht fast jeder Brotteig zwischen 24 und 48 Stunden.» Auch hält es Kunz aus ökologischen Gründen für bedenklich, dass die Discounter rund einen Drittel ihrer Frischbackbrote importieren und hier nur noch aufbacken.