In ihrem Toyota war die 22-Jährige am Dienstagabend gegen ein Uhr nachts auf der Autobahn in Richtung Basel unterwegs. Bei Hornussen kam sie rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Randleitplanke. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen über die Fahrbahn geschleudert, worauf er noch gegen die Mittelleitplanke stiess.

Die junge Frau verletzte sich nicht, verschrottete jedoch ihr Auto und beschädigte die Leitplanken auf mehreren Metern. Nach ersten Erkenntnissen war sie am Steuer eingeschlafen. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihr den Führerausweis ab.

Die Polizeibilder von Juni 2019: