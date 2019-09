Am Samstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, meldete eine Drittperson dem Polizeinotruf 117, dass sie soeben beobachtet habe, wie auf der A3, Höhe Möhlin in Fahrtrichtung Basel, ein silbernes Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen sei und den Wildschutzzaun durchbrochen habe.

Umgehend wurde eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau aufgeboten. Vor Ort konnte lediglich der beschädigte Wildschutzzaun festgestellt werden. Das Unfallfahrzeug war nicht vor Ort.

Kurze Zeit später konnte das beschädigte Auto sowie der Lenker betroffen werden. Gemäss ersten Aussagen, habe der Lenker am Radio manipuliert und dabei die Beherrschung über sein Fahrzeug verloren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern sei er nach Hause gefahren.

Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie an der Autobahnanlage entstand ein Sachschaden in der Höhe von 20'000 Franken.

