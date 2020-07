Autofahrer schläft am Steuer ein und prallt in einen Kandelaber

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, kurz vor 2 Uhr nachts, in Möhlin auf der Zürchertrasse. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sei ein 43-jähriger Schweizer in seinem Ford Focus durch Möhlin gefahren, als er am Steuer einnickte. Dadurch kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Kandelaber.



Der Lenker blieb unverletzt. Es entstand jedoch grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Lenker an die zuständige Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis ab.

Die aktuellen Polizeibilder: