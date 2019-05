Ein 27-jähriger Fricktaler fuhr am Donnerstagmorgen gegen 07.35 Uhr mit seinem Ford auf der Riburgerstrasse in Rheinfelden Richtung Autobahnanschluss. Als ein vor ihm fahrender BMW abbremsen musste, fuhr er in dessen Heck. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Der durch die Kantonspolizei beim Unfallfahrer durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von über 0,3 mg/l (etwas über 0,5 Promille). Die Kantonspolizei nahm dem Fahrer den Führerausweis vorläufig ab und zeigte ihn an.

