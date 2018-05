In Schupfart wird nun ein Nachbau von Oskar Biders Flugzeug gezeigt. Seit knapp 20 Jahren sind Kuno Schaub und Isidor von Arx daran, die Nieuport 23C-1 aus dem Jahr 1917 nachzubauen – und zwar komplett detailgetreu, mit Originalmotoren und dabei auch noch flugfähig. «Eigentlich machen wir einen Lizenzbau, der einfach 100 Jahre nach hinten verschoben ist», sagt Schaub.

Motor aus Rom

In Heften der «Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschifffahrt» aus den Jahren 1916 und 1917 haben die beiden Tüftler die Pläne dazu gefunden, unter anderem in Rom einen Motor. Tausende Stunden haben sie seit Beginn des Projekts in die insgesamt drei Nachbauten investiert. Mehrere Jahre vergingen allein, bis sie den Rumpf der ersten Maschine fertig hatten. Die Nieuport hat eine Spannweite von 8,24 Metern und bei einem maximalen Abfluggewicht von 575 Kilogramm eine Reichweite von 250 Kilometern.

Für Kuno Schaub und Isidor von Arx ist das Projekt Faszination und Hobby zugleich. «Statt in den Turnverein zu gehen, bauen wir halt ein Flugzeug», sagt Schaub mit einem Lachen.

Ihre Werkstatt haben die Beiden in Egerkingen (SO). In Langenbruck (BL) – der Heimat Oskar Biders – betreiben sie ausserdem ein Museum zum Thema. Stefano Ferrari hat die Ausstellung der Flugzeugbauer gesehen und war begeistert. «Die Kombination von Handwerk und der Leidenschaft, all diese Stunden in das Projekt zu stecken – das ist einfach grossartig», sagt er.

Mittlerweile ist der erste Nachbau im Endspurt. Regelmässig werden die Fortschritte vom Bundesamt für Zivilluftfahrt überprüft. «Wir hoffen, dass wir bald grünes Licht kriegen und die Flügel mit Tuch bespannen dürfen», sagt Kuno Schaub. Danach soll das Flugzeug die endgültige Lackierung erhalten – natürlich originalgetreu wie 1917.

Jungfernflug 2019?

Für einen Flug wird es in Schupfart also noch etwas zu früh sein. Schaub und von Arx hoffen, dass es 2019 in Dübendorf soweit sein wird. Es wäre ein spezielles Datum: Im Juli 1919 nämlich stürzte Oskar Bider bei einem Akrobatikflug ab und verstarb. Das wäre dann genau 100 Jahre her.

Auch ohne Flugvorführung versprechen Schaub und von Arx den Besuchern spektakuläre Einblicke in die damalige Welt des Flugzeugbaus. Sie werden an den Flugtagen anwesend sein, Führungen anbieten und Fragen beantworten. Stefano Ferrari freut sich bereits auf den Auftritt: «Für mich persönlich ist das eines der Highlights an den Flugtagen.»