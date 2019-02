Am Mittwoch machte die AZ die hygienischen Missstände in der Asylunterkunft in Wegenstetten publik. In der Individualunterkunft für vorläufig Aufgenommene gibt es unter anderem Kakerlaken. Auch im Möhliner Industriegebiet gibt es eine Individualunterkunft für männliche Migranten. Ebenso wie in Wegenstetten hat die Gemeinde Möhlin den Betreuungsauftrag an die ORS Service AG mandatiert. Gemeindeschreiber Marius Fricker hat zusammen mit drei Mitarbeitern der ORS der AZ einen Einblick in den roten Container-Bau gewährt.

So sieht es in der Unterkunft in Wegenstetten aus: