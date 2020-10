Am Steuer eingeschlafen und Wildschutzzaun durchbrochen: Junger Mann ist Führerausweis los

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 7 Uhr auf der Autobahn A3, Höhe Zeiningen. Ein 24-jähriger Automobilist war in Richtung Zürich unterwegs als er, gemäss eigenen Aussagen, kurz einnickte und die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und kam im angrenzenden Wiesland zum Stillstand.



Der Lenker verletzt sich dabei leicht und wurde durch die Ambulanz ins Spital überführt. Am Fahrzeug sowie an der Strasseneinrichtung entstand erheblicher Sachschaden.



Den Führerausweis musste der 24-jährige Schweizer auf der Stelle abgeben.