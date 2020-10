«Am Sonntag fehlen 30 Prozent Umsatz»: Personenschifffahrt kämpft mit Folgen der Pandemie

Die Basler Personenschifffahrt kämpft mit den Folgen der Coronapandemie. Während des Lockdowns etwa legte der «Rhystärn» gar nie in Rheinfelden an, danach nur nach einem eingeschränkten Fahrplan mit zwei Fahrten pro Woche. «Insgesamt sehen wir uns mit einem starken Rückgang der Nachfrage konfrontiert, dies wegen des späten Saisonbeginns und insbesondere der fehlenden Reisegruppen», sagt Geschäftsführer Peter Stalder. «Es war wichtig und richtig, flexibel darauf zu reagieren und die Anzahl Fahrten an das Gästeaufkommen anzupassen.»

Das hatte Auswirkungen auf die Stadt. «Die Schifffahrt hat für den Tagestourismus und damit für das Rheinfelder Städtli eine sehr hohe Bedeutung», sagt Stéphanie Berthoud, Leiterin des Rheinfelder Stadtbüros. Nach der Schifflände in Basel war die Rheinfelder Schifflände zuletzt die am meisten frequentierte Anlegestelle der Basler Personenschifffahrt. Pro Jahr bestiegen oder verliessen hier – vor Corona wohlbemerkt – rund 25000 Fahrgäste ein Schiff. «Entsprechend leiden auch Detailhandel und Gastronomie unter den fehlenden Passagieren und Frequenzen», sagt Berthoud.

Vor allem an den Sonntagen fehlten die Touristen

Besonders akzentuiert zeigt sich das an den Sonntagen, dem «klassischen Tag für Tagesausflüge», wie Marco Veronesi, Präsident des Vereins «Pro Altstadt» sagt. Hier macht es sich bei den Frequenzen in der Altstadt bemerkbar, wenn das Schiff nicht fährt. Das bestätigen mehrere Gastronomen und Ladenbesitzer gegenüber der AZ. So etwa Claudine Hirt vom Konzeptladen «trag-werke» und Jolanda Schaffner vom «Wohnhuus». Sie haben, wie viele andere Lädeli in der Altstadt, jeweils am ersten Sonntag im Monat offen. Ohne Schiff aber, sagt Hirt, fehle ein grosser Teil des Umsatzes. Sie beziffert die Einbusse auf bis zu 30 Prozent. «Das tut natürlich weh.»