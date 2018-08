Am Mittag war das Fricktal von einem Stromunterbruch betroffen – zum zweiten Mal in einem Tag. Zuvor ist im Norden des Kantons Aargau am frühen Mittwochmorgen in mehreren Gemeinden der Strom ausgefallen. Betroffen war die Region Rheinfelden. Ursache war eine Störung im Hochspannungsnetz.