Alina Spuhler ist die jüngste Aargauer Grossrats-Kandidatin – für was sie sich einsetzt

Alina Spuhler ist die jüngste aller 1027 Kandidierenden für den Grossrat – erst eine Woche vor den Wahlen wird die Gymnasiastin aus Rheinfelden volljährig. Angesprochen auf den 18. Oktober sprudelt die Unbekümmertheit aus dem CVP-­Politküken heraus. «Man ist nur einmal jung; zu verlieren habe ich ja nichts» – und: «Perfekter hätte das Timing altershalber ja gar nicht sein können», schiebt sie mit einem breiten Grinsen nach.

Die für ihr Alter ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstreflexion – wie sie ihr auch von ihren Parteikollegen nachgesagt wird –, wird zwischen den Sätzen deutlich. Wie viele Stimmen sie erziele, sei sekundär, wichtiger sei es, dass «die Mitte» gestärkt werde – wenn möglich mit einem zweiten Sitz –, denn: «Für einen bestmöglichen Kompromiss politischer Entscheidungen zwischen linken und rechten Positionen, braucht es eine starke Mitte», sagt Spuhler.

Die «Arena» ist ein Genuss für Spuhler

Extreme Positionen seien für sie nichts. Auch ein Grund, wieso sie sich für die CVP entschieden habe. Bereits in jungen Jahren habe sie es «genossen, wie in der ‹Arena› die Meinungen aufeinandergeprallt sind». Überzeugen konnte sie zumeist nur jene, die sich im politischen Spektrum in der Mitte befanden. Die Unterhaltungskultur am Esstisch der Familie über gesellschaftlich relevante Themen beförderte ihr Interesse am Politisieren. «Alina – was meinst du denn dazu?», war ein Satz, den sie von ihren Eltern so manches Mal bei Salat und Schnitzel zu hören bekam.