Wir haben einen Bob, so ein Ding, das man per Gewichtsverlagerung steuert. Ich sause runter. Ein-, zweimal. Immer bremse ich mit den Füssen. Was einer meiner Brüder, sechs und neun Jahre älter, uncool findet. «Lass die Füsse oben», sagt er mir. «Du musst den Oberkörper nach rechts verlagern, dann macht der Bob eine Kurve.»

Ich setze mich also auf den Bob, mit dem festen Vorsatz, die Füsse oben zu lassen, neige den Oberkörper nach links statt wie geheissen nach rechts (ich bin schliesslich Linkshänder). Ich sause also mit körperlichem Linksdrall nach unten, neige mich noch etwas weiter nach links und noch etwas und – platsch! Ich sitze mit dem Bob im Wasser. Gelächter hinter mir. Meine Gefühlswelt mäandert zwischen Frust, Scham und Wut. Ich stapfe triefend nass nach Hause, bei jedem Schritt tönt es: flutsch, flutsch. Und was passiert zu Hause??? Eltern und Grosseltern versuchen zuerst, ernst zu bleiben, mitleidvoll zu blicken. Doch dann können sie sich nicht mehr halten – und schallen drauflos. Ich bin frustriert.

Werner Müller fährt mit seinem schwarzen Mercedes Kombi vor, steigt aus, kommt auf mich zu, dreht um, holt «zur Sicherheit» den Schirm aus dem Auto. Denn der Schnee droht in Regen überzugehen.

«Wie wäre es mit einer Schlittelpartie?» frage ich ihn, wie er neben mich tritt, winterlich verpackt in eine dicke Jacke, einen karierten Schal um den Hals gebunden. Wir beide schauen den Kindern eine Weile zu, schmunzeln. «Es kommen schon Kindheitserinnerungen auf», sagt er dann. Müller, 58, ist in Wittnau aufgewachsen, ist stets hier geblieben, «weil es meine Heimat ist», wie er auf dem Abschiedsspaziergang durch das Dorf sagt.

Werner Müller, wie sind die Erinnerungen an Ihre Kindheit in Wittnau?

Schön. Ich wuchs auf einem kleinen Bauernhof auf, das war noch eine heile Welt. Im Winter schnappten wir Kinder uns Schlitten und später die Skis, stapften die nahen Hügel hoch und genossen die Abfahrten.

Und wie steht es heute mit rasanten Abfahrten?

Ich fahre immer noch Ski, allerdings nicht mehr so oft und auch nicht mehr so rasant wie früher. Dafür trifft man mich jetzt wieder öfter auf Langlaufskiern an.

Der Schnee hält im Flachland leider nie lange, auf die weissen Strassen folgen schnell wieder die schwarzen. Was war schneeweiss in Ihrer Amtszeit und was rabenschwarz?

Rabenschwarz war nichts. Das Weiss überwog ganz klar.

Wir spazieren am Neubauquartier von Wittnau vorbei. Rund die Hälfte davon ist bislang überbaut. Eine Frau um die 30, blondes Haar, Stirnband, schippt Schnee. Ihr kleiner Sohn, geschätzte 2, tappt mit seiner Miniatur-Schneeschaufel hinter ihr her. Teamwork. Werner Müller zeigt auf die Häuser. All das, sagt er dann, sei während seiner 20-jährigen Amtszeit als Gemeinderat, die letzten acht davon als Gemeindeammann, entstanden. Er schaut sich das Werk an, nickt. «Es ist gut geworden.»

Sie sagen: Es gab nichts Rabenschwarzes. Aber sicher etwas Dunkelgraues?

Schade fand ich, dass wir das Projekt Turnhallensanierung nicht durchgebracht haben. Wir hatten ein Projekt, doch die Vereine stellten sich dagegen, weil sie gleichzeitig einen Ausbau der Halle wünschten. Das haben wir geprüft, aber ein Ausbau wäre zu teuer gekommen.

Die Wittnauer sind eben ein disputfreudiges Völklein. Gingen Ihnen die Diskussionen manchmal zu weit?

Nein, denn es ging immer um die Sache und nie um die Person. Auch die härtesten Diskussionen blieben stets anständig. (Lacht.) Es ist sicher von Vorteil, dass ich meine Pappenheimer gut kenne und weiss, wie ich sie zu nehmen habe. Ich habe die Diskussionen stets geschätzt, denn sie zeigen einem, wo man steht, wie die Bevölkerung denkt und fühlt. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass an den Gemeindeversammlungen noch mehr diskutiert wird. Allzu oft kamen die Gespräche nicht über den Stammtisch heraus.

Macht der Wittnauer die Faust im Sack?

Nicht mehr als andernorts. Ich denke eher, dass das Sich-nicht-Einbringen ein Zeichen dafür ist, dass die Wittnauer grosso modo zufrieden sind.

Wie erleben Sie die Wittnauer?

Der Ur-Wittnauer ist traditionell, eher konservativ und gerne unter seinesgleichen. Das zeigt sich auch in den Vereinen; sie funktionieren bestens.

Dann haben es Zuzüger schwer, in Wittnau Fuss zu fassen?

Gar nicht. Wer will, ist schnell integriert. Aber eben: Er muss wollen, er muss den ersten Schritt machen.

Ein besonderer Brauch in Wittnau ist das Fasnachtsfeuer. Die Oberen wetteifern jedes Jahr im Frühling mit den Unteren darum, wer mit Fackeln die schöneren Schriftzüge und Sujets an den Himmel zeichnet. Werner Müller ist ein «Oberer», denn er wohnt im oberen Dorfteil. Heute sei das ein reiner Plausch, sagt er, ganz anders früher, «da ging es noch gehörig zur Sache». Als Schüler sei er mehr als einmal in eine Auseinandersetzung mit den Unteren verwickelt gewesen. Um Ehre sei es dabei gegangen, um Stolz auch.

Um die Ehre geht es auch in einem Garten. Zwei Katzen belauern sich, fauchen. Die Kleinere will sich schon zurückziehen, da – platsch! Vom Baum plumpst der Grösseren eine Handvoll Schnee auf den Kopf. Irritiert ob des unerwarteten Angriffs von oben ergreift sie die Flucht.

Weiss-Schwarz-Weiss ist Ihre Grossratskarriere. Sie rutschten 2014 in den Grossrat nach, wurden im Herbst 2016 abgewählt – und ziehen nun nach dem Rücktritt von Martin Steinacher wieder in den Grossrat ein. Hat Sie die Abwahl lange gewurmt?

Sie machte mir schon ein, zwei Wochen zu schaffen. Ich wurde das Opfer des Systems, da die CVP wegen des Wahlsystems, dem Doppelten Pukelsheim, einen Sitz verlor. Ich selber hatte eine stattliche Anzahl Stimmen gemacht. Das motiviert mich nun auch, wieder einzusteigen.

Mussten Sie sich Ihr Comeback lange überlegen?

Ja, ich habe mir das lange und gründlich überlegt und auch mit der Familie besprochen. Als Martin Steinacher vor ein paar Wochen auf mich zukam, dachte ich zuerst: «Nein, das machst du nicht; jetzt hast du dich darauf eingestellt, ab neuem Jahr ohne Amt zu sein».

Was bewog Sie dann, doch Ja zu sagen?

Die Freude am Mitgestalten.

Warum geben Sie dann den Ammann ab?

Ich arbeite seit 20 Jahren im Gemeinderat mit, die letzten acht als Ammann. Das ist eine lange Zeit. Ich spürte in letzter Zeit, dass die Motivation nun langsam etwas nachlässt. Das war der richtige Zeitpunkt, um zu gehen. (Lacht.) Zudem tut auch der Gemeinde eine Blutauffrischung ganz gut.

«Wir sind...», will ich gerade sage, spüre, wie mein Fuss auf der schneebedeckten Strasse den Halt verliert. Mühsam balanciere ich mich aus, kann mich gerade noch auffangen. «Du wirst langsam alt», denke ich, während zwei Gänse im Garten, an dem ich vorbei schlittre, laut zu schnattern beginnen. Wie jetzt? Lachen die mich etwa aus? Oder halten sie unsere Erscheinung für derart zwielichtig, dass sie Alarm schlagen? Ich schaue Werner Müller aus dem Augenwinkel an. Nein, so «gfürchig» sieht er nun auch wieder nicht aus – und ich schon ganz und gar und sowieso nicht.

Sind die Wittnauer gute Wächter?

Sie achten sicher noch aufeinander. Es herrscht bei uns zum Glück noch nicht eine Anonymität wie in einer Stadt. Man hilft einander, schaut zum Rechten, wenn der Nachbar nicht da ist.

Wir sehen auf die Kirche hinab. Was bedeutet Ihnen Religion?

Ich bin nun nicht einer, der jeden Sonntag zur Messe geht. Aber als CVP-Politiker sind mir die christlichen Werte jedoch wichtig. Ich versuche, das «C» jeden Tag im Alltag zu leben.

Die Kirchen schrumpfen, werden marginalisiert. Damit drohen auch die christlichen Werte verloren zu gehen. Macht Ihnen das Sorgen?

Ja, denn damit ist das Fundament unserer Gesellschaft bedroht. Das Einstehen für die Gemeinschaft droht vom puren Egoismus, von einer Ich-zuerst-Devise verdrängt zu werden. Vielleicht geht es uns derzeit einfach zu gut. Das kann aber jederzeit ändern.

Ein Kleintraktor nähert sich. Er macht Lärm wie ein Grosser und rattert in einem Tempo den Stutz hinauf, das ich ihm nie und nimmer zugetraut hätte. Der Fahrer grüsst kurz beim Vorbeifahren, biegt nach rechts ab, seiner Mission folgend: salzen.

Was ist für Sie das Salz im Leben?

Es ist das, was das Leben würzig macht. Für mich ist es die Familie.

Was schätzen Sie an Wittnau besonders?

Die Ruhe. Man ist zwar nahe bei Frick, beim Bahnhof und beim Autobahnanschluss, lebt aber hier schon etwas in einer anderen Welt, bisweilen noch etwas gemächlicheren Welt.

Just in diesem Moment dröhnt ein Flieger am Himmel, steuert den Flughafen Zürich an. Ich stelle mir vor, wie die Menschen an Bord sich auf die Landung vorbereiten. Die einen voller Ferienerinnerungen, die anderen auf Geschäftsmission. Werner Müller muss lachen. «Der Flieger straft mich nun glatt Lügen», scherzt er. Die Ruhe sei herrlich, «aber auch gefährlich». Denn das führe dazu, dass man jeden Mucks, den der Nachbar macht, hört – und sich stört. «Manchmal ist die Toleranzgrenze schon arg tief», weiss er aus Gesprächen mit erbosten Bürgern.

Ein Collie bellt uns an, mehr freudig, denn furchteinflössend. Er (oder sie) taucht mit der Nase in den Schnee. Wie Gina, unsere Collie-Hündin früher. Da konnte ich noch so lange und eindringlich hinterherrufen: «Gina! Aus! Keinen Schnee fressen, das gibt Durchfall.» Das war ihr egal – ganz im Gegensatz zu mir.

Hat Wittnau alles, was es zum Leben braucht?

Ich denke schon. Wir haben noch einen Laden mit integrierter Post und ein Restaurant. Beides ist wichtig. Für die Einwohner sowie in der Gunst um Zuzüger.

Sind Sie ein fleissiger Beizengänger?

(Lacht.) Von mir könnte die «Krone» nicht leben. Ich gehe gerne ab und zu ins Restaurant, aber eigentlich viel zu selten. Mir fehlt oft einfach die Zeit.

Sie sagen: Laden und Restaurant seien zentral für das Dorf. Auch die Parteien?

Nein, diese haben bei uns kaum mehr eine Bedeutung. Das ist schade, denn sie übernehmen zentrale Funktionen. Zum einen haben sie die Geschäfte des Gemeinderates diskutiert, haben sich eingemischt, Vorschläge gebracht und so direkt an der Zukunft mitgewirkt. Zum anderen sind sie eine wichtige Basis, ein Pool bei der Rekrutierung von neuen Amtsträgern.

Wie schwierig ist die Kandidatensuche heute?

Sehr schwierig. Wir hatten bislang immer das Glück, am Schluss doch noch genügend Kandidaten zu finden. Manchmal braucht es mehrere Aufrufe und meist setzt es einen grossen Effort der Amtierenden voraus. Ich finde es schade, dass sich die Leute heute derart zurücknehmen. Ich kann jedem raten, ein Amt zu übernehmen. Man lernt dabei viel und profitiert persönlich davon.

Was passiert, wenn es nicht mehr gelingt?

Dann führt kein Weg daran vorbei, sich eine Fusion ernsthaft zu überlegen.

Ist das die Zukunft?

Davon bin ich überzeugt. Es wird noch einige Jahren brauchen, aber irgend einmal werden alle Talgemeinden mit Frick zusammengeschlossen sein.

Eine kleine Fusion kommt für Sie nicht infrage?

Nein, eine Fusion nur mit Oberhof und Wölflinswil bringt nichts. Aus drei Kleinen kann kein Grosser werden. Das regionale Zentrum ist Frick; eine Fusion macht nur so Sinn.

Eine andere Fusion, jene der Oberstufen Frick und Gipf-Oberfrick, beschäftigte in den letzten Monaten stark. Der Zusammenschluss ist gescheitert – am Widerstand der Bevölkerung von Gipf-Oberfrick.

Verstehen Sie diese Opposition?

Überhaupt nicht. Ein Zusammengehen wäre der richtige Schritt gewesen. Wir hatten ja die Diskussion angestossen, weil wir nicht mehr bereit waren, deutlich höhere Schulgelder an Gipf-Oberfrick zahlen zu müssen als jene Gemeinden, die ihre Oberstufenschüler nach Frick schicken.

Inzwischen sind die Schulgelder in Gipf-Oberfrick tiefer als in Frick. Kann man sagen: Operation gelungen, Schule lebt?

Eine Narbe bleibt – und sie kann jederzeit wieder aufplatzen. Denn sollte Gipf-Oberfrick einmal die Mindestschülerzahlen für einen Jahrgang nicht erreichen, müssen die Gemeinden die entsprechende Lehrkraft entlöhnen. Das kann teuer werden.

Sie können ja den Vertrag kündigen?

Das ist nicht so einfach; alle müssen einverstanden sein. Aber sicher: Sollten Mehrkosten auf uns zukommen, werden wir uns diesen Schritt überlegen. Wir haben Gipf-Oberfrick klar gesagt: Wir zahlen nicht mehr, als wir in Frick zahlen müssen.

Finanziell geht es Wittnau gut.

Das ist so. Aber auch nur, weil wir strikte zum Geld schauen. Man hört von Gemeinden immer wieder: Alle Ausgaben sind gebunden, wir haben keinen Spielraum. Dies stimmt nur bedingt. Wer sparen will, findet immer eine Möglichkeit.

Sie sind also Mister Sparapostel?

(Lacht.) Nein, aber ich und meine Kollegen im Gemeinderat hinterfragen schon jede Ausgabe, ob sie nötig ist.

Wittnau konnte den Steuerfuss in Ihrer Amtszeit von 123 auf 112 Prozent senken. Sind Sie stolz darauf?

Schon, ja. Natürlich ist der Steuerfuss nicht das einzige Kriterium, wenn jemand zuziehen will. Aber es macht dann schon einen Unterschied, ob ich in eine Gemeinde mit einem Steuerfuss von 112 Prozent oder in die Nachbargemeinde mit einem von 125 Prozent ziehe.

Die Glocken der St. Martins-Kirche beginnen zu läuten. Elf Uhr. Ich äuge unwillkürlich in die Häuser, an denen wir vorbeilaufen, versuche zu sehen, ob hier auch, wie im Nachbardorf Gipf-Oberfrick, Menschen vor Wut schäumen, sich die Ohren zuhalten und das Geläut in die Hölle wünschen. Ich sehe nichts dergleichen, im Gegenteil, eine ältere Frau öffnet das Fenster, bleibt unter dem Fenster stehen und scheint dem Glockenklang zu lauschen. Andere Dörfer, andere Sitten, denke ich.

Wir kommen an den neu erstellten Mehrfamilienhäusern der Wohnbaugenossenschaft in Wittnau vorbei. Sie will ein durchmischtes Wohnen fördern, will mit ihren Wohnungen dafür sorgen, dass ältere Menschen, denen ihr Einfamilienhaus zur Last wird und die in eine Wohnung ziehen möchten, im Dorf bleiben können. «Haben Sie sich schon eine Wohnung reserviert?», frage ich Werner Müller. Der wirft mir einen fragend-skeptischen Blick zu, sagt dann: «Dafür bin ich mit 58 doch noch etwas zu jung.» Wir lachen beide, machen die letzten Meter auf dem Spaziergang.

Wie sieht ihre Bilanz aus?

Durchweg positiv. Das Dorf hat sich in den letzten 20 Jahren gut entwickelt, ist um 200 Einwohner gewachsen. Dieses Wachstum ist sinnvoll. Es ermöglicht uns, Mehreinnahmen zu generieren, und gibt uns Handlungsspielraum.

Auf dem Schulhausplatz steht ein eingeschneites Boot, beflaggt und mit Steuerrad ausgestattet. Das Boot ist verwaist, die Mannschaft – in der Regel spielende Kinder – haben das Schiff verlassen. Für ein Foto klettert Werner Müller an Bord.

Werner Müller, der Kapitän verlässt nun das Schiff. Welchen nautischen Ratschlag geben Sie Ihrem Nachfolger, Andreas von Mentlen, mit auf die Reise?

Das Schiff, wie es jetzt unterwegs ist, so weiter zu lenken. Das wird ihm auch gelingen, daran habe ich keine Zweifel. (Lacht.) Die Wittnauer sind nicht immer ein einfaches Völklein. Doch es gelingt meistens, sie an Bord zu nehmen. Natürlich, es kann auch mal hohen Wellengang geben. Da muss der Kapitän standhaft bleiben und darf nicht seekrank werden.