Die Meinungen zu «No Billag» sind, glaubt man den Umfragen, gemacht, die Stimmzettel vielerorts auch bereits ausgefüllt – und abgeschickt. Das Fricktal ist, wie der Rest der Schweiz, ein «Ich stimm dann mal brieflich ab»-Land. Nur gerade vier Prozent der Wählenden, das zeigte eine Auswertung des Kantons im letzten Jahr, gehen noch an die Urne. Der Siegeszug der Brieflichkeit ist perfekt.

Doch bereits zeichnet sich die nächste Abstimmungs-Revolution am Horizont ab: das E-Voting oder vielleicht präziser: das Internet-Voting. Der Aargau hat in den letzten Jahren mit den Auslandschweizern erste E-Voting-Erfahrungen gesammelt und ab 2019 können nun auch die Einwohner in fünf Test-Gemeinden elektronisch abstimmen. Eine Fricktaler Kommune ist nicht darunter.

Dennoch beobachtet man in den Fricktaler Gemeinden die Entwicklung genau, wie eine Nachfrage der AZ bei mehreren Gemeindeschreibern zeigt. «Ich bin überzeugt, dass E-Voting die Zukunft sein wird. Vor allem auch in der heutigen Zeit der Digitalisierung», sagt Daniel Sonderegger, Gemeindeschreiber in Münchwilen.