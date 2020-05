Aargauer Wirt muss doppeltes Pech verkraften: Kaum war die Baustelle vor seinem Lokal weg, kam Corona

Teile des Mobiliars im Gasthof zum Anker sind schon ausgeräumt. Aber noch ist Wirt Sepp Hohler dabei, Gastraum, Saal und Terrasse für die kommende Woche vorzubereiten. Doch schon jetzt steht fest: Wegen der Coronasicherheitsabstände wird er die Hälfte seiner Plätze verlieren.

Tische der 2019 neugestalteten, ganzjährig nutzbaren Terrasse mit Blick auf den Rhein abzuräumen, bereitet ihm am meisten Bauchweh. Denn sie ist ja die Hauptattraktion des Lokals, im Herbst 2019 errichtet, um mit ihren 75 Plätzen die Gäste wieder anzuziehen. Das war auch bitter nötig, war der «Anker» zuvor doch arg in die Bredouille geraten. Schuld war die seit März 2019 andauernde Erneuerung der Kantonsstrasse. Der Parkplatz war nur noch über Umwege erreichbar. Durchreisende hielten nicht mehr an. Die Vorgänger-Terrasse musste wegen der Bauarbeiten abgerissen werden. Sechs Monate Belagerungszustand hatten in Hohlers Kasse ein Loch in sechsstelliger Höhe gerissen.