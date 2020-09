«Aargauer Velo-Startup bekommt in TV-Show eine Viertelmillion – lehnt aber ab»

Ein wenig angespannt aber selbstbewusst wirken die drei Gründer des Rheinfelder Startups «Working Bicycle» , als sie den fünf potentiellen Investorinnen und Investoren Antoine Konrad (DJ Antoine), Anja Graf, Roland Brack, Bettina Hein und Tobias Reichmuth das Konzept ihrer Firma vorstellen. Ihre Forderung: 250'000 Franken Investition. Dafür sind die drei Fricktaler bereit, 5 Prozent ihrer Anteile am Startup abzugeben. Das löst bei «Löwe Reichmuth» bereits ein kleines Schmunzeln aus.

Expansion nach Europa ist bereits geplant

Über eine Buchungsplattform können die Kunden Boxen für ihre Kampagnen mieten und somit «ein neuartiges Werbemedium» nutzen, beschreibt Patrick Tschudi die Vorteile auf der Auftraggeberseite. Die Ziele des Startups sind so klar, wie ihr Konzept: Expansion. Zuerst sollen zu den 18 Schweizer Städten, in welchen die Holzboxen schon durch die Strassen rollen, noch sieben hinzukommen. Danach soll Europa erobert werden: «Wir möchten ‹Working Bicycle› als Aussenwerbemedium als grösstes mobiles Werbenetz für Unternehmen europaweit in allen velorelevanten Städten anbieten können.»

DJ Antoine steigt sogleich auf, zumindest aufs Beispielvelo, und kurvt eine Runde durchs Studio. Ob die Fahrt ihn begeistert, lässt Antoine nicht durchblicken, doch will er genau wissen, wie ein Angebot für eine Werbekampagne aussähe und schluckt beim Preis. Doch Luca Tschudi bleibt gelassen und vergleicht mit den Kosten für konventionelle Plakatwerbung. Fazit: Die mobile Velowerbung ist um einiges günstiger.