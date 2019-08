Die Baufirma Jakob Müller Immobilien AG wird mit dem Heimatschutzpreis für ihre Arbeit im Bata-Park belohnt. Die Jury hatte dieses Jahr als Rahmenthema die «beispielhafte Erhaltung von Bauten der 1930er-Jahre im Kanton Aargau» gewählt.

In diesem Sinne schätzte sie «den vorbildlichen, sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit dem architektonischen Erbe des Bata-Parks in Möhlin», den die Jakob Immobilien AG pflegte. Die Gebäuden stammen aus der Grundkonzeption von Tomáš Bat’a (1876-1932), dem tschechischen Unternehmer und dem weltweit grössten Hersteller von Schuhen. Für die Jury des Heimatschutzpreises ist diese ehemalige Industrie-Anlage «ein bedeutendes Zeugnis schweizerischer Wirtschaftsgeschichte.» Die Preisverleihung wird am 19. Oktober stattfinden.

Grossprojekt in Möhlin

Die Jakob Immobilien AG baute in zwei denkmalgeschützten Gewerbehallen insgesamt 50 Loftwohnungen und einige Ateliers. Daneben wurden diverse Räume für Gewerbe eingerichtet, sowie ein Restaurant und ein Restaurant eingerichtet. Die Arbeit erfolgte «in intensiver Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz» um das «ursprüngliche Konzept des Gründers der Bata-Schuhfabrik wieder zu beleben und zu neuem Glanz führen», wie es auf der Webseite der Gemeinde Möhlin heisst.

Aargauer Heimatschutzpreis

Der Aargauer Heimatschutzpreis gibt es seit 1985 und wird von der Aargauischen Vereinigung für Heimatschutz (Aargauer Heimatschutz) verliehen. Der Preis wird von der Neuen Aargauer Bank finanziell unterstützt. Die kulturelle Auszeichnung soll die Heimatpflege im Kanton Aargau fördern. Der Preis ist mit 10’000 Franken dotiert, und die Auszeichnung erfolgt mit einer Urkunde.