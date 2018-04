Wie geht es mit dem Spital Laufenburg weiter? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) als Betreiberin stark. Auch in der Bevölkerung und unter den Ärzten schlägt die Ankündigung des GZF, dass es Veränderungen geben wird, hohe Wellen.

Denn klar ist bereits jetzt: Das Angebot in Laufenburg wird abgebaut. Zwei Szenarien prüft das GZF bis Ende Juni: Beim ersten wird die stationäre Chirurgie in Rheinfelden konzentriert, beim Szenario 2 auch die stationäre Medizin. Wird Szenario 2 umgesetzt, bleiben in Laufenburg nur das Pflegeheim und eine ambulante Sprechstunde (Lesen Sie hier).

Überprüft wird auch, wie es mit der Notfallstation in Laufenburg weitergeht. Beim Szenario 2, also dem radikaleren Schnitt, spricht das GZF von maximal einem «Notfall light», einer ersten Triagestelle für Notfälle tagsüber, die bleiben könnte – «allenfalls», wie es in der Medienmitteilung einschränkend heisst.

Gerade die Notfallstation aber ist nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Ärzte in der Region Laufenburg wichtig. «Wir sind alle voll ausgelastet», sagte Markus Aellig, Hausarzt in Laufenburg, letzte Woche in der AZ.